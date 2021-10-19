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На Урале занято 93% ковидных коек

Всё чаще фиксируются случаи среднетяжёлого, тяжёлого и крайне тяжёлого течения болезни.

19 октября, 07:33
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В Уральском федеральном округе для больных с коронавирусом развёрнуто 27 тысяч коек и 93% из них заняты. Об этом сообщается на сайте полпреда президента РФ в округе.

"Всё чаще фиксируются случаи среднетяжёлого, тяжёлого и крайне тяжёлого течения болезни. В федеральном округе развёрнуто 27 тысяч коек, 93 процента из них заняты", — сказано в записи.

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Усугубляет ситуацию также рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Полпред Владимир Якушев назвал сложившуюся ситуацию очень напряжённой и призвал сфокусировать внимание на мерах профилактики.

"В частности, на масочном режиме. Он соблюдается крайне плохо. Необходимо активизировать проверочные мероприятия и добиваться неукоснительного выполнения правил", — отметил он.

Также в релизе сказано, что план по вакцинации 60 процентов населения выполнен на 63%. За минувшую неделю в округе первым компонентом вакцины привилось 52 тысячи человек, а наибольший прирост наблюдается в Свердловской и Челябинской областях.

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Ранее Лайф рассказывал, как челябинские врачи спасли недоношенного младенца с коронавирусом. На фоне инфекции у малыша развилась двусторонняя пневмония с дыхательной недостаточностью.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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