Вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре. На борту судна находится 11 человек, пострадавших нет. Об этом Лайфу сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

"Посадка совершена около населённого пункта Караул, пострадавших нет", — уточнили в пресс-службе.

По данным нашего источника, из 11 человек трое — члены экипажа, остальные — пассажиры. Вертолёт выполнял рейс по маршруту Носок — Караул — Дудинка. В полёте сработала пожарная сигнализация, было зафиксировано возгорание в правом двигателе.