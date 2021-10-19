Вертолёт Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре
По данным источника Лайфа, в полёте сработала пожарная сигнализация, было зафиксировано возгорание в правом двигателе.
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Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре. На борту судна находится 11 человек, пострадавших нет. Об этом Лайфу сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
"Посадка совершена около населённого пункта Караул, пострадавших нет", — уточнили в пресс-службе.
По данным нашего источника, из 11 человек трое — члены экипажа, остальные — пассажиры. Вертолёт выполнял рейс по маршруту Носок — Караул — Дудинка. В полёте сработала пожарная сигнализация, было зафиксировано возгорание в правом двигателе.
А 10 октября двухмоторный самолёт L-410 упал в Татарстане. По информации Лайфа, на борту находилось 22 человека, среди них — два члена экипажа, четыре инструктора, один оператор и 15 парашютистов. Выжить удалось шестерым из них, 16 погибли. Лайф опубликовал список всех пассажиров.
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