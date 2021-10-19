"Врагу не пожелаешь": Полина Гагарина рассказала о недуге, который съедал её четыре года
Ужасные приступы заставали 34-летнюю артистку буквально везде. Дива отметила, что состояние стабилизировалось после того, как в её жизни произошли серьёзные перемены.
Полина Гагарина. Фото © Instagram / gagara1987
Певица Полина Гагарина призналась, что на протяжении более четырёх лет у неё были панические атаки. Приступы, как уточнила 34-летняя артистка в беседе с подписчиками, могли случиться где и когда угодно, например, в самолёте.
"Такого даже врагу не пожелаешь. Они (панические атаки. — Прим. Лайфа) заставали меня везде", — написала исполнительница на своей странице в "Инстаграме", отвечая на один из вопросов фолловеров.
Скриншот © Instagram / gagara1987
Гагарина отметила, что ужасные приступы пропали, когда в жизни произошли перемены. Сама звезда считает, что такое психологическое состояние было связано с затяжной депрессией. К слову, многие комментаторы сделали вывод, что панические атаки появились у певицы из-за неудачного брака с фотографом Дмитрием Исхаковым, так как Полина намекнула на некие серьёзные изменения, произошедшие два года назад. Напомним, что в конце прошлого года пара официально оформила развод.
Ранее Лайф сообщал, что бывший муж подал в суд на Гагарину, чтобы отстоять право на встречи с детьми. При этом через суд Дмитрий собирается добиться встреч не только с четырёхлетней дочкой, но и с 13-летним сыном Полины от первого брака. Фотограф относился к мальчику как к родному сыну, но теперь общение с ним тоже прекратилось.
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