"Врагу не пожелаешь": Полина Гагарина рассказала о недуге, который съедал её четыре года

Ужасные приступы заставали 34-летнюю артистку буквально везде. Дива отметила, что состояние стабилизировалось после того, как в её жизни произошли серьёзные перемены.