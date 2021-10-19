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В ковидной больнице в Питере пожилой пациент порезал врача ножом

Пострадавший сейчас находится в реанимации, ему оказывают необходимую помощь. Что стало причиной инцидента, пока не известно.

19 октября, 08:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Санкт-Петербурге в Городской многопрофильной больнице № 2 72-летний пациент напал с ножом на врача дежурной ночной смены. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Уточняется, что пенсионер ночью стал проявлять агрессию в палате, туда вызвали дежурного врача. Медику удалось вывести мужчину в коридор и оградить от него других пациентов и медсестру, однако сам он получил удар ножом в грудь. Сейчас пострадавший находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное, ему оказывают всю необходимую помощь. Уточняется, что врач потерял много крови, его прооперировали.

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Правоохранители возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

"Подозреваемый задержан, устанавливаются мотивы и причины совершённого преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения", — уточняется в релизе.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Югре пьяный дебошир напал на свою семью с топором. А потом мужчина бросил в силовиков нож, который попал в грудную часть бронежилета одного из правоохранителей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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