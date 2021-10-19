В ковидной больнице в Питере пожилой пациент порезал врача ножом

В Санкт-Петербурге в Городской многопрофильной больнице № 2 72-летний пациент напал с ножом на врача дежурной ночной смены. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Уточняется, что пенсионер ночью стал проявлять агрессию в палате, туда вызвали дежурного врача. Медику удалось вывести мужчину в коридор и оградить от него других пациентов и медсестру, однако сам он получил удар ножом в грудь. Сейчас пострадавший находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное, ему оказывают всю необходимую помощь. Уточняется, что врач потерял много крови, его прооперировали.

Правоохранители возбудили по факту произошедшего уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по региону.

"Подозреваемый задержан, устанавливаются мотивы и причины совершённого преступления. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении ему обвинения", — уточняется в релизе.