Семиклассница сбежала от насильника-рецидивиста, пока тот снимал штаны

Отмечается, что мужчина подкараулил школьницу возле городской бани, нанёс ей удар по щеке и снял с девочки куртку. Затем уголовник начал раздеваться сам. Девочка не растерялась и, улучив момент, сбежала. После чего рассказала о случившемся матери. Подросток сумела опознать извращенца, когда того задержали полицейские. Сейчас школьница отходит от шока.

По данным Shot, по подозрению в попытке изнасилования задержан 49-летний Сергей Муничев, бывший зэк. Сам он утверждает, что к нападению не причастен — якобы был дома. Мужчина живёт неподалёку от школьницы, а в 2007 году уже был судим по статье "Насильственные действия сексуального характера", потому подозрение и пало на него. А ещё Сергей сидел за разбой, поэтому с 2017 года находится под контролем полицейских. В октябре сотрудники правоохранительных органов проверяли его семь раз.