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Семиклассница сбежала от насильника-рецидивиста, пока тот снимал штаны

Со слов подростка, педофил ударил её по лицу, снял с неё куртку и расстегнул пуговицы брюк, а после стал оголяться сам. Девочка улучила момент и сбежала от извращенца.

19 октября, 08:14
<p>Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/31454" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shot_shot</a></p>

Фото © t.me / shot_shot

В Новгородской области в отношении бывшего зэка возбуждено уголовное дело по факту покушения на изнасилование 13-летней девочки. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Отмечается, что мужчина подкараулил школьницу возле городской бани, нанёс ей удар по щеке и снял с девочки куртку. Затем уголовник начал раздеваться сам. Девочка не растерялась и, улучив момент, сбежала. После чего рассказала о случившемся матери. Подросток сумела опознать извращенца, когда того задержали полицейские. Сейчас школьница отходит от шока.

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По данным Shot, по подозрению в попытке изнасилования задержан 49-летний Сергей Муничев, бывший зэк. Сам он утверждает, что к нападению не причастен — якобы был дома. Мужчина живёт неподалёку от школьницы, а в 2007 году уже был судим по статье "Насильственные действия сексуального характера", потому подозрение и пало на него. А ещё Сергей сидел за разбой, поэтому с 2017 года находится под контролем полицейских. В октябре сотрудники правоохранительных органов проверяли его семь раз.

Ранее в Нижнекамске задержали извращенца, предлагавшего детям за деньги потрогать гениталии. Мужчина приставал к ребятам в нескольких точках города. Подозрительного гражданина заметили местные жители и вызвали полицию.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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