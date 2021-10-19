Семиклассница сбежала от насильника-рецидивиста, пока тот снимал штаны
Со слов подростка, педофил ударил её по лицу, снял с неё куртку и расстегнул пуговицы брюк, а после стал оголяться сам. Девочка улучила момент и сбежала от извращенца.
Фото © t.me / shot_shot
В Новгородской области в отношении бывшего зэка возбуждено уголовное дело по факту покушения на изнасилование 13-летней девочки. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Отмечается, что мужчина подкараулил школьницу возле городской бани, нанёс ей удар по щеке и снял с девочки куртку. Затем уголовник начал раздеваться сам. Девочка не растерялась и, улучив момент, сбежала. После чего рассказала о случившемся матери. Подросток сумела опознать извращенца, когда того задержали полицейские. Сейчас школьница отходит от шока.
Вели переписку от имени девочки: Оперативники в Приморье задержали педофила, который пришёл на "свидание"
По данным Shot, по подозрению в попытке изнасилования задержан 49-летний Сергей Муничев, бывший зэк. Сам он утверждает, что к нападению не причастен — якобы был дома. Мужчина живёт неподалёку от школьницы, а в 2007 году уже был судим по статье "Насильственные действия сексуального характера", потому подозрение и пало на него. А ещё Сергей сидел за разбой, поэтому с 2017 года находится под контролем полицейских. В октябре сотрудники правоохранительных органов проверяли его семь раз.
Ранее в Нижнекамске задержали извращенца, предлагавшего детям за деньги потрогать гениталии. Мужчина приставал к ребятам в нескольких точках города. Подозрительного гражданина заметили местные жители и вызвали полицию.
Комментариев: 0