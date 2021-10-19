Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде сняли с поезда после отравления таблетками

Подозреваемую в убийстве девочки под Вологдой сняли с поезда Санкт-Петербург – Мурманск. По предварительным данным, она отравилась неизвестными таблетками, ей потребовалась помощь медиков. Женщину доставили в больницу в Беломорске (Карелия). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, 16 октября в Вологде пропала девятилетняя девочка — она вышла утром из дома и не вернулась, однако мать забила тревогу только на следующий день. Следователи проверяли все версии, опрашивали жителей города, родственников, знакомых и педагогов. Накануне, 18 октября, стало известно о гибели ребёнка. Тело малышки обнаружили в квартире местной жительницы, которая успела скрыться. Известно, что у женщины шизофрения, она состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, также недавно её лишили родительских прав, а детей отправили в детдом.