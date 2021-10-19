Грабители обнесли дом бабушки-геймера, и самая дорогая сердцу потеря — приставка Nintendo
Неизвестные, которых до сих пор ищет полиция, прихватили ещё и телевизор. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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Неизвестные проникли в загородный дом 84-летней пенсионерки и украли телевизор с игровой приставкой "Нинтендо". Как сообщает сайт kp.ru, инцидент произошёл в деревне Крутицы Московской области.
Пожилая женщина рассказала оперативникам, что дома отсутствовала всего несколько дней, а когда вернулась, увидела следы взлома. Правоохранители установили, что грабители проникли в жилище, отжав окна на первом этаже. Общая сумма ущерба составила около 32 тысяч рублей.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в жилище". К настоящему моменту воров-игроманов поймать не удалось.
Ранее Лайф рассказывал, что врачей скорой заподозрили в краже миллиона рублей у 89-летней москвички. Перед госпитализацией бабушка испугалась, что больше не вернётся домой, поэтому достала заначку из тайника.
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