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Грабители обнесли дом бабушки-геймера, и самая дорогая сердцу потеря — приставка Nintendo

Неизвестные, которых до сих пор ищет полиция, прихватили ещё и телевизор. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

19 октября, 09:29
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Неизвестные проникли в загородный дом 84-летней пенсионерки и украли телевизор с игровой приставкой "Нинтендо". Как сообщает сайт kp.ru, инцидент произошёл в деревне Крутицы Московской области.

Пожилая женщина рассказала оперативникам, что дома отсутствовала всего несколько дней, а когда вернулась, увидела следы взлома. Правоохранители установили, что грабители проникли в жилище, отжав окна на первом этаже. Общая сумма ущерба составила около 32 тысяч рублей.

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По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в жилище". К настоящему моменту воров-игроманов поймать не удалось.

Ранее Лайф рассказывал, что врачей скорой заподозрили в краже миллиона рублей у 89-летней москвички. Перед госпитализацией бабушка испугалась, что больше не вернётся домой, поэтому достала заначку из тайника.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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