Грабители обнесли дом бабушки-геймера, и самая дорогая сердцу потеря — приставка Nintendo

Неизвестные проникли в загородный дом 84-летней пенсионерки и украли телевизор с игровой приставкой "Нинтендо". Как сообщает сайт kp.ru, инцидент произошёл в деревне Крутицы Московской области.

Пожилая женщина рассказала оперативникам, что дома отсутствовала всего несколько дней, а когда вернулась, увидела следы взлома. Правоохранители установили, что грабители проникли в жилище, отжав окна на первом этаже. Общая сумма ущерба составила около 32 тысяч рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в жилище". К настоящему моменту воров-игроманов поймать не удалось.