Жители Вологды несут цветы и игрушки к дому убитой девятилетней девочки. Видео © LIFE

Цветы и мягкие игрушки принесли жители Вологды к дому, в котором живёт семья убитой девятилетней девочки. Люди начали приходить сразу после того, как новость о жестоком убийстве появилась в СМИ и соцсетях.

Ещё один стихийный мемориал организован во дворе дома, в котором ребёнок провёл свои последние минуты. Местные жители не могут отойти после трагедии, так как верили, что школьница найдётся живой. К слову, к поискам малышки были подключены не только волонтёры с неравнодушными горожанами, но и дети, которые ездили на велосипедах по дворам.