Цветы, игрушки, лампадки: Жители Вологды устроили стихийный мемориал у дома убитой девятилетней девочки
Ещё один организован во дворе дома, где школьница провела последние минуты жизни. Горожане не могут отойти от трагедии — люди до последнего надеялись, что малышка найдётся живой.
Скриншот видео © LIFE
Жители Вологды несут цветы и игрушки к дому убитой девятилетней девочки. Видео © LIFE
Цветы и мягкие игрушки принесли жители Вологды к дому, в котором живёт семья убитой девятилетней девочки. Люди начали приходить сразу после того, как новость о жестоком убийстве появилась в СМИ и соцсетях.
Ещё один стихийный мемориал организован во дворе дома, в котором ребёнок провёл свои последние минуты. Местные жители не могут отойти после трагедии, так как верили, что школьница найдётся живой. К слову, к поискам малышки были подключены не только волонтёры с неравнодушными горожанами, но и дети, которые ездили на велосипедах по дворам.
Как сообщал Лайф, девятилетняя девочка пропала 16 октября — вышла утром из дома и не вернулась, однако мать забила тревогу только на следующий день. Следователи проверяли все версии, опрашивали жителей города, родственников, знакомых и педагогов. Накануне, 18 октября, стало известно о гибели ребёнка. Тело обнаружили в квартире женщины, которая успела уехать в Карелию. Там её и задержали.
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