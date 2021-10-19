Брата убитой в Вологде девятилетней девочки забрали из семьи
Мать детей злоупотребляет алкоголем, её могут лишить родительских прав. Семья в целом неблагополучная и стоит на профилактическом учёте.
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В Вологде сотрудники полиции забрали старшего сына у матери убитой девятилетней девочки. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Вологодской области Ольга Смирнова.
По её словам, семья девочки неблагополучная и стоит на профилактическом учёте. Воспитанием детей занимались мать и бабушка. Причём первая злоупотребляет спиртными напитками.
"Вчера сотрудники полиции изъяли из семьи старшего ребёнка, мальчика 2007 года рождения, потому что на момент приезда сотрудников полиции мать находилась в нетрезвом состоянии, посторонние граждане были в квартире", — передаёт ТАСС слова Смирновой.
Сейчас мальчик находится на обследовании в больнице, затем его отправят в реабилитационный центр, добавила детский омбудсмен. По её словам, в ближайшее время будет решаться вопрос о лишении горе-матери родительских прав. Смирнова убеждена, что причиной трагедии стало ненадлежащее исполнение обязанностей родителями ребёнка и недостаточная работа с семьёй представителей органов профилактики.
Как сообщал Лайф, девятилетняя девочка пропала 16 октября — вышла утром из дома и не вернулась, однако мать забила тревогу только на следующий день. Следователи проверяли все версии, опрашивали жителей города, родственников, знакомых и педагогов. Накануне, 18 октября, стало известно о гибели ребёнка. Тело обнаружили в квартире женщины, которая успела уехать в Карелию. Там её и задержали.
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