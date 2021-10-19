Брата убитой в Вологде девятилетней девочки забрали из семьи

В Вологде сотрудники полиции забрали старшего сына у матери убитой девятилетней девочки. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Вологодской области Ольга Смирнова.

По её словам, семья девочки неблагополучная и стоит на профилактическом учёте. Воспитанием детей занимались мать и бабушка. Причём первая злоупотребляет спиртными напитками.

"Вчера сотрудники полиции изъяли из семьи старшего ребёнка, мальчика 2007 года рождения, потому что на момент приезда сотрудников полиции мать находилась в нетрезвом состоянии, посторонние граждане были в квартире", — передаёт ТАСС слова Смирновой.

Сейчас мальчик находится на обследовании в больнице, затем его отправят в реабилитационный центр, добавила детский омбудсмен. По её словам, в ближайшее время будет решаться вопрос о лишении горе-матери родительских прав. Смирнова убеждена, что причиной трагедии стало ненадлежащее исполнение обязанностей родителями ребёнка и недостаточная работа с семьёй представителей органов профилактики.