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"Вы не медик": Актёра Бероева захейтили за сравнение ковид-сертификатов с "арийскими паспортами"

По мнению пользователей соцсетей, артист проводит нелогичные параллели, так как никакой связи между медициной и идеологическим движением нет и быть не может.

19 октября, 09:57
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2140022526012180&set=pb.100000133611235.-2207520000" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Егор Бероев</a></p>

Фото © Facebook / Егор Бероев

Актёра Егора Бероева осудили после публикации, в которой он сравнивает "арийский паспорт" и сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции. Наделавший немало шума пост появился на странице артиста в "Фейсбуке".

В нём Бероев рассуждает об аненпассе — документе, который в нацистской Германии являлся доказательством арийского происхождения. Проводя параллель с сертификатами о вакцинации, актёр отметил, что изначально аненпасс предоставлялся на добровольной основе, но впоследствии стал обязательным для немцев, если они хотели жить без проблем.

"Начиная с 1935 года сертификат требовали при приёме на работу. В этом же году сертификат стал обязательным для всех госслужащих, учителей, врачей и юристов. Не имеющих сертификата — увольняли", — отметил артист.

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В комментариях под постом тут же появились недовольства. По мнению пользователей, актёр проводит нелогичные параллели, так как никакой связи между медициной и идеологическим движением нет и быть не может. Некоторые подписчики посоветовали Бероеву не спекулировать на этой теме, поскольку каждые сутки от вируса умирает огромное количество людей. "Вы артист и общественный деятель, но не медик", — указала одна из подписчиц актёра.

А ранее Бероев на церемонии вручения премии "ТЭФИ — Летопись Победы" вышел на сцену в пиджаке с большой жёлтой звездой, похожей на ту, которые нацисты заставляли носить евреев на подконтрольных властям Германии территориях в период холокоста, и высказался в поддержку непривитых от коронавируса граждан. К слову, президент фонда "Холокост" резко осудила актёра за этот поступок.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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