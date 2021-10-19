Актёра Егора Бероева осудили после публикации, в которой он сравнивает "арийский паспорт" и сертификаты о вакцинации против коронавирусной инфекции. Наделавший немало шума пост появился на странице артиста в "Фейсбуке".

В нём Бероев рассуждает об аненпассе — документе, который в нацистской Германии являлся доказательством арийского происхождения. Проводя параллель с сертификатами о вакцинации, актёр отметил, что изначально аненпасс предоставлялся на добровольной основе, но впоследствии стал обязательным для немцев, если они хотели жить без проблем.

"Начиная с 1935 года сертификат требовали при приёме на работу. В этом же году сертификат стал обязательным для всех госслужащих, учителей, врачей и юристов. Не имеющих сертификата — увольняли", — отметил артист.

В комментариях под постом тут же появились недовольства. По мнению пользователей, актёр проводит нелогичные параллели, так как никакой связи между медициной и идеологическим движением нет и быть не может. Некоторые подписчики посоветовали Бероеву не спекулировать на этой теме, поскольку каждые сутки от вируса умирает огромное количество людей. "Вы артист и общественный деятель, но не медик", — указала одна из подписчиц актёра.