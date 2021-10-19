Песков заявил о доле ответственности государства в ситуации с вакцинацией от коронавируса

Российские власти видят долю своей ответственности в том, что уровень вакцинации от коронавирусной инфекции остаётся недостаточным. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако в этой ситуации необходимо и более серьёзное отношение к прививкам со стороны самих граждан, считает он.

"Есть традиция — во всём винить государство. Конечно, государство всегда чувствует и знает свою долю ответственности. И, разумеется, не всё, что нужно было сделать, сделано в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации", — отметил представитель Кремля.

По оценке Пескова, государство блестяще справилось с тем, что оно было обязано сделать на фоне пандемии, а именно — с обеспечением условий для повсеместной вакцинации.

"Государство обязано обеспечить условия для повсеместной и массовой вакцинации. И государство, несмотря на все сложности, с этой задачей справилось блестяще", — констатировал он.

Между тем только четыре региона России не стали вводить и не анонсировали обязательную вакцинацию от коронавируса. Это Ставропольский край, Ненецкий автономный округ, Ингушетия и Калмыкия. При этом на Ставрополье решили ввести систему QR-кодов, а в оставшихся трёх регионах — нет.