Песков заявил о доле ответственности государства в ситуации с вакцинацией от коронавируса
В то же время, по его словам, власти блестяще справились с задачей по организации массовой вакцинации, а вот отношение к прививкам со стороны самих граждан должно быть более серьёзным.
Фото © Агентство "Москва" / Пресс-служба мэра и правительства столицы / Владимир Новиков
Российские власти видят долю своей ответственности в том, что уровень вакцинации от коронавирусной инфекции остаётся недостаточным. Об этом в беседе с журналистами во вторник заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако в этой ситуации необходимо и более серьёзное отношение к прививкам со стороны самих граждан, считает он.
"Есть традиция — во всём винить государство. Конечно, государство всегда чувствует и знает свою долю ответственности. И, разумеется, не всё, что нужно было сделать, сделано в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации", — отметил представитель Кремля.
По оценке Пескова, государство блестяще справилось с тем, что оно было обязано сделать на фоне пандемии, а именно — с обеспечением условий для повсеместной вакцинации.
"Государство обязано обеспечить условия для повсеместной и массовой вакцинации. И государство, несмотря на все сложности, с этой задачей справилось блестяще", — констатировал он.
Между тем только четыре региона России не стали вводить и не анонсировали обязательную вакцинацию от коронавируса. Это Ставропольский край, Ненецкий автономный округ, Ингушетия и Калмыкия. При этом на Ставрополье решили ввести систему QR-кодов, а в оставшихся трёх регионах — нет.
Ранее Лайф рассказывал, что количество случаев коронавируса с начала пандемии в России превысило восемь миллионов. За сутки на момент 18 октября выявили 34 325 новых заболевших, а умерло 998 пациентов.
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