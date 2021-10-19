Ректору Шанинки Зуеву предъявили обвинение в хищении 21 млн рублей

Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву предъявлено обвинение в хищении 21 миллиона рублей. Об этом сообщил его адвокат Сергей Севрук.

Как он уточнил в беседе с РИА "Новости", обвинение предъявлено по статье "Мошенничество в особо крупном размере".