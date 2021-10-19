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Ректору Шанинки Зуеву предъявили обвинение в хищении 21 млн рублей

Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Фигурант находится под домашним арестом.

19 октября, 10:11
<p>Сергей Зуев. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/msses.ru/photos/a.5822860791088107/5822820751092111/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Шанинка</a></p>

Сергей Зуев. Фото © Facebook / Шанинка

Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву предъявлено обвинение в хищении 21 миллиона рублей. Об этом сообщил его адвокат Сергей Севрук.

Как он уточнил в беседе с РИА "Новости", обвинение предъявлено по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Задержанного за мошенничество ректора Шанинки отправили под домашний арест

Задержанного за мошенничество ректора Шанинки отправили под домашний арест

Напомним, о задержании Зуева 12 октября сообщили СМИ. К слову, проверку в Шанинке МВД начало проводить ещё 30 сентября. Мероприятия касались контрактов с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", связанных с исследовательской деятельностью. Вину фигурант дела экс-заместителя главы Минпросвещения Марины Раковой не признаёт.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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