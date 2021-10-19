Пытавшийся разбить семейную машину муж-таксист едва не задавил жену

Муж-таксист пытался разбить семейную машину, но чуть не задавил жену. Видео © VK / "Подслушано Кумертау"

Житель Стерлитамака, работающий в такси, поссорился со своей супругой и попытался спровоцировать ДТП, однако едва не задавил жену. Об этом Лайфу сообщили в МВД по Башкортостану.

Всё произошло утром 19 октября на улице Артёма, 70. Дежурный ОГИБДД на месте выяснил, что случился семейный скандал, в ходе которого молодой человек из-за злости на супругу хотел разбить семейную машину, однако женщина встала перед автомобилем. Тогда он въехал в жену, та от боли закричала. Отъехал мужчина только тогда, когда в конфликт вмешался прохожий.

Правоохранитель опросил обе стороны, претензий друг к другу у них нет. Кроме того, владелец другой машины, в которую агрессивный таксист врезался, сдавая назад, пока не написал заявления в полицию.