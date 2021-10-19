Пытавшийся разбить семейную машину муж-таксист едва не задавил жену
Интересно, что конфликтовавшие супруги претензий друг к другу не имеют. Во всяком случае, об этом они заявили полицейскому, прибывшему на место инцидента.
Кадр из видео © VK / "Подслушано Кумертау"
Муж-таксист пытался разбить семейную машину, но чуть не задавил жену. Видео © VK / "Подслушано Кумертау"
Житель Стерлитамака, работающий в такси, поссорился со своей супругой и попытался спровоцировать ДТП, однако едва не задавил жену. Об этом Лайфу сообщили в МВД по Башкортостану.
Всё произошло утром 19 октября на улице Артёма, 70. Дежурный ОГИБДД на месте выяснил, что случился семейный скандал, в ходе которого молодой человек из-за злости на супругу хотел разбить семейную машину, однако женщина встала перед автомобилем. Тогда он въехал в жену, та от боли закричала. Отъехал мужчина только тогда, когда в конфликт вмешался прохожий.
Правоохранитель опросил обе стороны, претензий друг к другу у них нет. Кроме того, владелец другой машины, в которую агрессивный таксист врезался, сдавая назад, пока не написал заявления в полицию.
Ранее Лайф рассказывал, что в Красноярском крае пьяного байкера, пытавшегося удрать от полицейских, остановили коровы. Уже в автомобиле правоохранителей мужчина не стал отказываться от прохождения медосвидетельствования, заметив, что ему "не впервой".
Комментариев: 0