Разговоры о строительстве жилья на месте стадиона московского "Локомотива" не ведутся. Об этом на пресс-конференции заявил председатель совета директоров футбольного клуба Александр Плутник.

"Пока мы анализируем все поступившие предложения. Никуда арена не передаётся. Территория большая, 28 гектаров, и главный приоритет — создание условий для академий и команд. И если это всё учесть, не остаётся много пространства для коммерческой деятельности и строительства жилья. Таких разговоров даже не существует", — сказал Плутник.

Ранее стало известно, что "Локомотив" может снести свой домашний стадион в Черкизове и построить на его месте новую арену.