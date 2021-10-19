"Арена никуда не передаётся": "Локомотив" опроверг слухи о строительстве жилья на месте стадиона
Ранее сообщалось, что клуб может снести свой домашний стадион в Черкизове.
Фото © ФК "Локомотив"
Разговоры о строительстве жилья на месте стадиона московского "Локомотива" не ведутся. Об этом на пресс-конференции заявил председатель совета директоров футбольного клуба Александр Плутник.
"Пока мы анализируем все поступившие предложения. Никуда арена не передаётся. Территория большая, 28 гектаров, и главный приоритет — создание условий для академий и команд. И если это всё учесть, не остаётся много пространства для коммерческой деятельности и строительства жилья. Таких разговоров даже не существует", — сказал Плутник.
Ранее стало известно, что "Локомотив" может снести свой домашний стадион в Черкизове и построить на его месте новую арену.
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