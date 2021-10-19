Обвинённый в госизмене основатель Group-IB Сачков не получает писем, заявили в ОНК

Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), глава Комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи в беседе с Лайфом рассказал о посещении арестованного по делу о госизмене Ильи Сачкова в СИЗО "Лефортово". По его словам, сейчас основатель компании Group-IB пребывает "в шоковом состоянии", поскольку не был готов к такому тяжкому обвинению в свой адрес.

"Человек привыкает к тому, к чему невозможно привыкнуть. Он в шоковом состоянии. Не может понять, как, почему. Эти вопросы уже отражаются в глазах, когда человек выходит на встречу с членом ОНК. Есть те, кто уже со всем согласились, привыкли, уже понимают эту несправедливость, у них эта стадия прошла. У него она ещё не прошла", — пояснил Хуруджи.

Он также рассказал, что Сачков находится в одиночной камере, где нет телевизора, но есть радиоприёмник, транслирующий лишь радиостанции "Маяк" и RT. С 1 ноября, как указал собеседник, арестованный основатель компании Group-IB подписался на газеты. Какие именно, тот не уточнял.