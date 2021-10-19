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Обвинённый в госизмене основатель Group-IB Сачков не получает писем, заявили в ОНК

Предприниматель находится в шоковом состоянии. Он содержится в одиночной камере СИЗО, где нет телевизора, но есть радиоприёмник.

19 октября, 10:18
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1589678984452437&set=pb.100002310510184.-2207520000" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Илья Сачков</a></p>

Фото © Facebook / Илья Сачков

Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), глава Комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи в беседе с Лайфом рассказал о посещении арестованного по делу о госизмене Ильи Сачкова в СИЗО "Лефортово". По его словам, сейчас основатель компании Group-IB пребывает "в шоковом состоянии", поскольку не был готов к такому тяжкому обвинению в свой адрес.

"Человек привыкает к тому, к чему невозможно привыкнуть. Он в шоковом состоянии. Не может понять, как, почему. Эти вопросы уже отражаются в глазах, когда человек выходит на встречу с членом ОНК. Есть те, кто уже со всем согласились, привыкли, уже понимают эту несправедливость, у них эта стадия прошла. У него она ещё не прошла", — пояснил Хуруджи.

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Он также рассказал, что Сачков находится в одиночной камере, где нет телевизора, но есть радиоприёмник, транслирующий лишь радиостанции "Маяк" и RT. С 1 ноября, как указал собеседник, арестованный основатель компании Group-IB подписался на газеты. Какие именно, тот не уточнял.

"Человек полностью отрезан от мира. Единственная связь с внешним миром — это приход адвоката и членов ОНК", — добавил Хуруджи, подчеркнув, что адвокат был у Сачкова лишь два раза.

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Напомним, что в конце сентября основатель и гендиректор крупной IT-компании Group-IB Илья Сачков был арестован на два месяца по делу о госизмене, вину в передаче данных иностранным разведслужбам он не признаёт. Сачкову грозит до 20 лет тюрьмы. Фабула дела неизвестна. Мать бизнесмена написала письмо президенту и попросила Владимира Путина "честно разобраться в деле" её сына.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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