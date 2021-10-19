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В Кремле не обсуждали идею введения охраны школ силами Росгвардии

Разговоры об этом усилились после того, как накануне в Перми произошёл очередной инцидент со стрельбой в учебном заведении.

19 октября, 10:24

Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

В Кремле не обсуждается введение охраны школ силами Росгвардии. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя идею усиления безопасности в учебных заведениях после того, как накануне в Перми произошёл очередной инцидент со стрельбой.

"Нет, в Кремле это не обсуждается. Этим занимаются соответствующие силовые ведомства", — отметил представитель Кремля.

Сценарии, к которым никто не готов: Почему в Пермском крае повторилась стрельба в школе

Сценарии, к которым никто не готов: Почему в Пермском крае повторилась стрельба в школе

Напомним, что о стрельбе в школе в Перми Лайф сообщал в понедельник, 18 октября. 12-летний мальчик сделал несколько выстрелов. К счастью, в результате стрельбы никто серьёзно не пострадал — лишь один школьник получил ссадины. Ученика обезоружила директор, она увела ребёнка в кабинет и после разговора убедила его отдать ей ружьё. Оружие оказалось отцовским, мальчик вместе с папой иногда выезжал "пострелять".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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