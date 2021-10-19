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Песков: РФ не пострадает от взаимного закрытия дипмиссий с НАТО, ведь диалога и так не было

По словам представителя Кремля, танго в одиночку станцевать невозможно и Россия делать этого не будет.

19 октября, 10:22
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Россия не пострадает от нынешнего расклада в отношениях с НАТО, ведь никакого диалога между сторонами не было и до этого. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"От этого мы не пострадаем, потому что никакого диалога у нас с НАТО и так не было", — сказал Песков.

Он уточнил, что при необходимости на все интересующие альянс вопросы ответит российский посол в Брюсселе, как и было ранее. Представитель Кремля напомнил, что позиция РФ неоднократно транслировалась, а "танго танцевать в одиночку невозможно, и мы этого делать не собираемся".

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Все действия альянса в отношении России изменили состояние де-факто на де-юре, уточнил Песков. Двусторонних отношений не было, а НАТО лишь декларировало намерения всячески сдерживать РФ и подкрепляло эту позицию конкретными действиями. Последней каплей стало выдворение отечественных дипломатов из Брюсселя, уточнил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что Россия с 1 ноября приостанавливает работу постпредства при НАТО. Кроме того, прекращается также и деятельность Информационного бюро НАТО в Москве. Такой шаг был сделан в ответ на решение Североатлантического альянса отозвать аккредитацию у восьми сотрудников российского представительства. Министр иностранных дел заметил, что Россия не собирается делать вид, что перемены в отношениях с альянсом возможны.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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