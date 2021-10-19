Россия не видит угроз из-за испытаний гиперзвукового оружия в Китае
Представитель Кремля подчеркнул, что Москва и Пекин находятся в союзнических и партнёрских отношениях.
Фото © ТАСС / Pan Yulong / Xinhua via ZUMA Wire
Россия не испытывает беспокойства в связи с сообщениями об испытаниях гиперзвукового оружия в Китае. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, не рассматривается", — ответил представитель Кремля на вопрос, не рассматриваются ли Москвой как потенциальная угроза со стороны КНР испытания гиперзвукового оружия.
Песков подчеркнул, что Россия и Китай находятся в союзнических и партнёрских отношениях, Пекин развивает свои вооружённые силы и системы вооружений, не выходя за рамки международных обязательств.
Ранее Лайф сообщал, что Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерной боеголовкой и шокировал США. Пекин гораздо дальше продвинулся в разработке данного оружия, чем полагали американцы.
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