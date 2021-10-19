Россия не видит угроз из-за испытаний гиперзвукового оружия в Китае

Россия не испытывает беспокойства в связи с сообщениями об испытаниях гиперзвукового оружия в Китае. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не рассматривается", — ответил представитель Кремля на вопрос, не рассматриваются ли Москвой как потенциальная угроза со стороны КНР испытания гиперзвукового оружия.

Песков подчеркнул, что Россия и Китай находятся в союзнических и партнёрских отношениях, Пекин развивает свои вооружённые силы и системы вооружений, не выходя за рамки международных обязательств.