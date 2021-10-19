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Россия не видит угроз из-за испытаний гиперзвукового оружия в Китае

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва и Пекин находятся в союзнических и партнёрских отношениях.

19 октября, 10:26
<p>Фото © ТАСС / Pan Yulong / Xinhua via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / Pan Yulong / Xinhua via ZUMA Wire

Россия не испытывает беспокойства в связи с сообщениями об испытаниях гиперзвукового оружия в Китае. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не рассматривается", — ответил представитель Кремля на вопрос, не рассматриваются ли Москвой как потенциальная угроза со стороны КНР испытания гиперзвукового оружия.

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Песков подчеркнул, что Россия и Китай находятся в союзнических и партнёрских отношениях, Пекин развивает свои вооружённые силы и системы вооружений, не выходя за рамки международных обязательств.

Ранее Лайф сообщал, что Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерной боеголовкой и шокировал США. Пекин гораздо дальше продвинулся в разработке данного оружия, чем полагали американцы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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