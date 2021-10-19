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Путину доложили о пытках в российских колониях

Соответствующие ведомства уже начали активные проверки, сейчас нужно дождаться их результатов, заметил представитель Кремля.

19 октября, 10:30
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

До президента России Владимира Путина дошли сведения о пытках в российских колониях. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Они доведены. Более того, они стали поводом для достаточно активных проверочных действий со стороны соответствующих ведомств", — сказал официальный представитель Кремля, призвав дождаться результатов расследований.

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Напомним, ранее в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в саратовской больнице. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. Следствие взял под контроль глава регионального управления ведомства. Виновным грозит до десяти лет за решёткой. Кроме того, директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников уволил четверых сотрудников УФСИН России по Саратовской области из-за применения насилия в отношении заключённых. Позднее были опубликованы ролики из колоний в других регионах.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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