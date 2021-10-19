Путину доложили о пытках в российских колониях

До президента России Владимира Путина дошли сведения о пытках в российских колониях. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Они доведены. Более того, они стали поводом для достаточно активных проверочных действий со стороны соответствующих ведомств", — сказал официальный представитель Кремля, призвав дождаться результатов расследований.