НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин намерен участвовать в саммите G20 по видеосвязи

Отметим, что встреча "Группы двадцати" на высшем уровне должна состояться 30–31 октября в Риме.

19 октября, 10:36
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/66898/photos/66803" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин намерен принять участие в саммите G20 в формате видеосвязи. Об этом российский лидер заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены вопросы подготовки предстоящей 30–31 октября 2021 года в Риме встречи на высшем уровне "Группы двадцати". Владимир Путин дал высокую оценку проводимой итальянским председательством работе по линии этого объединения и сообщил о своей готовности принять участие в саммите по видеосвязи", — говорится в релизе.

Итоги саммита G20 по Афганистану: Почему встречу стран-лидеров организовали в спешке и без Путина

Итоги саммита G20 по Афганистану: Почему встречу стран-лидеров организовали в спешке и без Путина

Отмечается, что Путин и Драги также обсудили итоги рассмотрения ситуации в Афганистане на недавней видеоконференции "двадцатки" и затронули ряд вопросов сотрудничества Москвы и Рима в торгово-экономической области.

Ранее Лайф рассказывал, что лидеры G20 решили направлять гумпомощь напрямую народу Афганистана. Стороны также обсудили вывоз из республики иностранных граждан и афганцев, которые помогали международной коалиции.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1