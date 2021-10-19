Путин намерен участвовать в саммите G20 по видеосвязи

Президент России Владимир Путин намерен принять участие в саммите G20 в формате видеосвязи. Об этом российский лидер заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщает пресс-служба Кремля.

"Обсуждены вопросы подготовки предстоящей 30–31 октября 2021 года в Риме встречи на высшем уровне "Группы двадцати". Владимир Путин дал высокую оценку проводимой итальянским председательством работе по линии этого объединения и сообщил о своей готовности принять участие в саммите по видеосвязи", — говорится в релизе.

Отмечается, что Путин и Драги также обсудили итоги рассмотрения ситуации в Афганистане на недавней видеоконференции "двадцатки" и затронули ряд вопросов сотрудничества Москвы и Рима в торгово-экономической области.