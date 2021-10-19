Путин намерен участвовать в саммите G20 по видеосвязи
Отметим, что встреча "Группы двадцати" на высшем уровне должна состояться 30–31 октября в Риме.
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Президент России Владимир Путин намерен принять участие в саммите G20 в формате видеосвязи. Об этом российский лидер заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены вопросы подготовки предстоящей 30–31 октября 2021 года в Риме встречи на высшем уровне "Группы двадцати". Владимир Путин дал высокую оценку проводимой итальянским председательством работе по линии этого объединения и сообщил о своей готовности принять участие в саммите по видеосвязи", — говорится в релизе.
Отмечается, что Путин и Драги также обсудили итоги рассмотрения ситуации в Афганистане на недавней видеоконференции "двадцатки" и затронули ряд вопросов сотрудничества Москвы и Рима в торгово-экономической области.
Ранее Лайф рассказывал, что лидеры G20 решили направлять гумпомощь напрямую народу Афганистана. Стороны также обсудили вывоз из республики иностранных граждан и афганцев, которые помогали международной коалиции.
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