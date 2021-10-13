Итоги саммита G20 по Афганистану: Почему встречу стран-лидеров организовали в спешке и без Путина США уступили Кабул Китаю и теперь при помощи костылей в виде международных организаций пытаются вернуть своё присутствие. Однако за кулисами достигнута главная договорённость — признание талибов. 12 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

В Италии состоялся саммит G20 в онлайн-формате, посвящённый проблемам Афганистана. Мероприятие прошло в расширенном составе: помимо постоянных участников, на площадке выступили делегаты ООН, Международного валютного фонда и Всемирного банка. Россию представили заместитель главы МИД Игорь Моргулов и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов. Ни Владимир Путин, ни Сергей Лавров посетить саммит не смогли из-за несогласованности графика, о чём было заявлено ранее.

— Среди тем, находящихся в центре встречи: срочная гуманитарная помощь афганскому населению, борьба с терроризмом, свобода передвижения внутри страны и открытые границы, — сообщило ведомство премьер-министра Итальянской Республики.

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Как полагает политолог Алексей Мартынов, одна из причин столь поспешного проведения саммита как раз и крылась в том, чтобы на мероприятии не прозвучало важных аргументов и не успели бы поучаствовать президенты всех стран.

— США после позорного бегства из Афганистана, когда они даже не согласовали с ближайшими союзниками свой отход, опасались упрёков партнёров. Подобный стиль напоминает девиантное поведение "самой главной" страны мира, что многих настораживает. По сути, проблема Афганистана кроется в том, что там 20 лет хозяйничали американцы, а потом, когда они ушли, на их место вернулись те, с кем они, собственно, и боролись. И теперь весь мир вынужден вести диалог с этой силой, — сказал Мартынов.

Чрезвычайный саммит G20 по графику был привязан к переговорам США и талибов* в столице Катара Дохе, которые состоялись днём раньше. Стояла задача "решить первостепенные вопросы, связанные с выездом из Афганистана иностранцев, поставками продуктов, медикаментов". Официально было подчёркнуто, что речь о признании действующего правительства Афганистана не идёт. Как полагает эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович, признание "Талибана"* — лишь вопрос времени. А стремительно организованная встреча позволила исключить участие ряда главных мировых политиков.

— США проиграли войну, они это признали, как и действующее правительство Афганистана, поскольку проводят раунды переговоров между Вашингтоном и Кабулом, то есть официальные встречи с талибами уже идут. А раз так, то и другие страны НАТО будут вынуждены вслед за американцами согласиться с тем, что в Кабуле теперь другая власть, и затем признать её, — сказал Мендкович.

Одно из решений, которое принято по итогам саммита, — выделить порядка 1 миллиарда евро для решения гуманитарных проблем. Как отметила в своём твиттере председатель европейской комиссии Урсула фон дер Ляйнен, из предполагаемых средств 300 миллионов будут потрачены на гуманитарную помощь и вакцинацию, не менее 250 миллионов евро — на неотложную медицинскую помощь.

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— Европа берёт на себя руководство усилиями глобальной солидарности. Пакет поддержки Афганистана стоимостью почти 1 миллиард евро — это инвестиция в безопасность и стабильность. Я надеюсь, что участники саммита дополнят его взносами, — написала она в своём твиттере.

Данной суммы должно хватить для срочных гуманитарных расходов, чтобы пережить осень и зиму, считает Никита Мендкович. Он отметил, что в ООН тоже хотят оказать аналогичную поддержку. Возможно, инициатива Евросоюза продиктована стремлением перехватить повестку, получить для Брюсселя политические очки, в любом случае тут нужно будет смотреть на более подробное распределение средств.

Одним из важнейших пожеланий участников саммита G20 стало недопущение терроризма и эскалации насилия в стране. Об этом говорили и премьер-министр Индии Нарендра Моди, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

— Международное сообщество не может отвернуться от Афганистана, бросив его народ на произвол судьбы. Предлагаем сформировать под эгидой G20 рабочую группу по Афганистану, готовы возглавить её, — отметил Эрдоган.

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Для США проблема покинутой страны стала одним из внутриполитических вопросов — администрации Байдена важно компенсировать неудачу с Афганистаном и показать, что так всё и было задумано, полагает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

— Они хотели бы видеть в Кабуле работу международных программ, через которые сохранили бы небольшую часть своего присутствия если не военным, то экономическим путём. В противном случае Афганистан может естественным образом облокотиться на Китай, что им чрезвычайно не нравится. Так они выдумывают костыль в виде работы всемирных организаций. А с учётом того, что добрая половина стран G20 — военные союзники США, которым тоже усиление Китая не очень нравится, это становится актуальным для американцев, — сказал Васильев.

Вопрос — создадут ли международные усилия ощутимый эффект для Афганистана — открытый. США и западные страны больше интересуются вопросами прав женщин и человека, правами меньшинств, а Китай обсуждает только финансовые вопросы, не обращая внимания на внутреннюю политику, что может оказаться более предпочтительным вариантом при выборе партнёров "Талибана".

— Я думаю, талибы прекрасно понимают, какой выбор у них есть и в чём именно они заинтересованы. Важен и фактор исламского мира, поэтому многие страны, в том числе Турция, попытаются использовать Афганистан как площадку для региональных проектов на религиозной основе, — добавил Владимир Васильев.

Алексей Мартынов отметил, что самое сложное для американцев — это признать свои ошибки и честно со всеми интересантами их обсудить. Практически все страны G20 в той или иной степени интересуются Афганистаном или играют на этой шахматной доске. Противоречия, которые существуют между разными политическими полюсами мира, не позволяют ядерным державам решить проблемы Афганистана, что называется, "с кондачка". А американцы пытаются реализовать всё ту же стратегию — как сбежали из страны в одну ночь, так и организовывают подобные саммиты. Поэтому никаких качественных решений, которые изменят ситуацию серьёзно, не последует.

Авторы Никита Юрченко