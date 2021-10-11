Жёстко и по делу: Почему Медведев так резко раскритиковал украинскую политическую систему Как полагают эксперты, Дмитрий Медведев, являющийся одним из самых жёстких критиков украинской власти, обозначил позицию в отношении Украины в преддверии визита Виктории Нуланд. 11 октября, 18:24 Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в издании "Коммерсант" опубликовал статью, в которой крайне жёстко раскритиковал действующую украинскую власть.

Так, например, Дмитрий Медведев отметил, что во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы, притом он подчеркнул, деньги они предпочитают хранить в иностранных финансовых организациях.

— Лидера, который мог бы пожертвовать собой ради Украины, а не пытаться монетизировать своё пребывание у власти, не было, нет и, похоже, пока не будет. Напротив, когда речь идёт о получении прибыли, ненависть к России и стремление в ЕС и НАТО уступают место корыстным мотивам, когда москаль с деньгами — хоть и враг, но его деньги важнее вражды, — пишет Медведев.

Зампред Совбеза России полагает, что переменчивость и неспособность нынешнего украинского руководства быть постоянным в своих устремлениях является ключевым фактором при его понимании. Так, по его словам, наиболее наглядно это демонстрирует нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA

— Нынешний президент этой измученной страны — человек, имеющий определённые этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке. Более того, работавший в России и получавший значительные средства из российских источников. Тем не менее в определённый момент, став руководителем государства, из страха получить очередной "майдан", направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию. А по сути — отказался от своей идентичности, — подчёркивает экс-премьер.

Как полагает политолог Олег Матвейчев, статья в целом вышла очень резкая и недипломатичная, крайне не свойственная деликатной манере Дмитрия Медведева. По его мнению, такой категоричный тон понадобился ввиду того, что гипотетическая возможность встречи Зеленского и Путина стала причиной для бесконечных провокаций и спекуляций, с помощью которых президент Украины, ссылаясь на некое закулисье, ведёт внутриполитическую борьбу.

— Они же постоянно говорят, мол, мы ведём переговоры, рабочие группы на низком старте, а в статье как раз расставляются все точки над "i", там прямо говорится, что они — это никто, вассалы, а разговаривать мы будем только с сюзеренами, ну и, конечно, высказывается наше раздражение, связанное с репрессиями в сторону Медведчука, также со спекуляциями вокруг газа, — сказал эксперт.

Поводом для публикации статьи мог стать и предстоящий визит Виктории Нуланд в Москву. Он настолько важен для обеих сторон, что МИД РФ и Госдеп США взаимно сняли санкции на въезд для одного человека с обеих сторон. Если Россия сняла запрет на въезд с Нуланд, то чью фамилию указала США Москва, осталось неизвестно. Как полагает политолог Алексей Мартынов, подобная ситуация — яркая иллюстрация того, что мы живём в реальном мире и, несмотря на то что есть очень продвинутые средства технической связи, личные контакты на определённом уровне не только важны, но и необходимы.

Виктория Нуланд. Фото © Getty Images / Vladimir Shtanko / Anadolu Agency

— Тут важно оценить, что время непростое, ковидные ограничения, взаимные санкции, и всё равно договариваются именно о личной встрече. Вряд ли кто-то бы на этом акцентировал внимание, если бы не было взаимозаинтересованности в разговоре и не было бы некой важной повестки, в рамках которой возможны весьма прорывные договорённости. Мне кажется, что главным вопросом повестки обязана стать тема Украины, а следовательно, мы выставили нашу позицию, крайне однозначную и понятную: с действующим украинским руководством мы говорить не будем. При этом сказать, что конкретно везёт Нуланд, заранее нельзя, но можно предположить, это что-то действительно важное, иначе мы через анонимные телеграм-каналы и другие средства массовой информации уже знали бы, о чём идёт речь, — подчеркнул политолог.

При этом Дмитрия Медведева не стоит считать мягким и добрым, который вечно всё всем прощает, полагает политолог Марат Баширов. Он напомнил, что в 2008 году именно он, будучи президентом страны, отдал приказ об операции по принуждению Грузии к миру, растоптав планы грузинского руководства на маленькую победоносную войну.

— Если мы посмотрим вдолгую, то Медведев всегда жёстко критиковал Украину, сейчас же он просто высказался, что это марионеточное правительство, которое предаёт историческую память, расставил красные флажки, которые российская власть и общество не могут себе позволить пересечь. Мне кажется, что Дмитрия Анатольевича очень рано списали со счетов. В конечном итоге он является одним из тех столпов, на которые опирается власть, и то, что он ушёл в тень, это временное тактическое решение. Я думаю, что его ожидает весьма серьёзное назначение, косвенно об этом говорит и то, что такие тексты всегда обсуждаются в определённых кругах, и действующий президент Владимир Путин, безусловно, был в курсе содержания этой статьи до того, как она вышла, — сказал эксперт.

Напомним, в последние полгода президент Украины Владимир Зеленский активно приглашал своего российского коллегу на встречу. Местами, в которых президенты могли бы встретиться, предлагались и русско-украинская граница, и Ватикан, и любое иное место, но поговорить, по словам Зеленского, всё равно необходимо. В ответ на этот призыв пресс-служба Кремля попросила Зеленского предоставить темы, которые он хочет обсудить, и прилететь на переговоры в Москву. Выработать темы, которые стоит обсудить, у Офиса п_резидента Украины не получилось.

Авторы Никита Юрченко