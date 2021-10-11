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Жёстко и по делу: Почему Медведев так резко раскритиковал украинскую политическую систему

Как полагают эксперты, Дмитрий Медведев, являющийся одним из самых жёстких критиков украинской власти, обозначил позицию в отношении Украины в преддверии визита Виктории Нуланд.

11 октября, 18:24
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в издании "Коммерсант" опубликовал статью, в которой крайне жёстко раскритиковал действующую украинскую власть.

Так, например, Дмитрий Медведев отметил, что во главе Украины стоят слабые люди, которые стремятся только к тому, чтобы набить свои карманы, притом он подчеркнул, деньги они предпочитают хранить в иностранных финансовых организациях.

Лидера, который мог бы пожертвовать собой ради Украины, а не пытаться монетизировать своё пребывание у власти, не было, нет и, похоже, пока не будет. Напротив, когда речь идёт о получении прибыли, ненависть к России и стремление в ЕС и НАТО уступают место корыстным мотивам, когда москаль с деньгами — хоть и враг, но его деньги важнее вражды, — пишет Медведев.

Зампред Совбеза России полагает, что переменчивость и неспособность нынешнего украинского руководства быть постоянным в своих устремлениях является ключевым фактором при его понимании. Так, по его словам, наиболее наглядно это демонстрирует нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA

Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / EPA

Нынешний президент этой измученной страны — человек, имеющий определённые этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке. Более того, работавший в России и получавший значительные средства из российских источников. Тем не менее в определённый момент, став руководителем государства, из страха получить очередной "майдан", направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию. А по сути — отказался от своей идентичности, — подчёркивает экс-премьер.

Как полагает политолог Олег Матвейчев, статья в целом вышла очень резкая и недипломатичная, крайне не свойственная деликатной манере Дмитрия Медведева. По его мнению, такой категоричный тон понадобился ввиду того, что гипотетическая возможность встречи Зеленского и Путина стала причиной для бесконечных провокаций и спекуляций, с помощью которых президент Украины, ссылаясь на некое закулисье, ведёт внутриполитическую борьбу.

Они же постоянно говорят, мол, мы ведём переговоры, рабочие группы на низком старте, а в статье как раз расставляются все точки над "i", там прямо говорится, что они — это никто, вассалы, а разговаривать мы будем только с сюзеренами, ну и, конечно, высказывается наше раздражение, связанное с репрессиями в сторону Медведчука, также со спекуляциями вокруг газа, — сказал эксперт.

Поводом для публикации статьи мог стать и предстоящий визит Виктории Нуланд в Москву. Он настолько важен для обеих сторон, что МИД РФ и Госдеп США взаимно сняли санкции на въезд для одного человека с обеих сторон. Если Россия сняла запрет на въезд с Нуланд, то чью фамилию указала США Москва, осталось неизвестно. Как полагает политолог Алексей Мартынов, подобная ситуация — яркая иллюстрация того, что мы живём в реальном мире и, несмотря на то что есть очень продвинутые средства технической связи, личные контакты на определённом уровне не только важны, но и необходимы.

Виктория Нуланд. Фото © Getty Images / Vladimir Shtanko / Anadolu Agency

Виктория Нуланд. Фото © Getty Images / Vladimir Shtanko / Anadolu Agency

Тут важно оценить, что время непростое, ковидные ограничения, взаимные санкции, и всё равно договариваются именно о личной встрече. Вряд ли кто-то бы на этом акцентировал внимание, если бы не было взаимозаинтересованности в разговоре и не было бы некой важной повестки, в рамках которой возможны весьма прорывные договорённости. Мне кажется, что главным вопросом повестки обязана стать тема Украины, а следовательно, мы выставили нашу позицию, крайне однозначную и понятную: с действующим украинским руководством мы говорить не будем. При этом сказать, что конкретно везёт Нуланд, заранее нельзя, но можно предположить, это что-то действительно важное, иначе мы через анонимные телеграм-каналы и другие средства массовой информации уже знали бы, о чём идёт речь, — подчеркнул политолог.

При этом Дмитрия Медведева не стоит считать мягким и добрым, который вечно всё всем прощает, полагает политолог Марат Баширов. Он напомнил, что в 2008 году именно он, будучи президентом страны, отдал приказ об операции по принуждению Грузии к миру, растоптав планы грузинского руководства на маленькую победоносную войну.

Если мы посмотрим вдолгую, то Медведев всегда жёстко критиковал Украину, сейчас же он просто высказался, что это марионеточное правительство, которое предаёт историческую память, расставил красные флажки, которые российская власть и общество не могут себе позволить пересечь. Мне кажется, что Дмитрия Анатольевича очень рано списали со счетов. В конечном итоге он является одним из тех столпов, на которые опирается власть, и то, что он ушёл в тень, это временное тактическое решение. Я думаю, что его ожидает весьма серьёзное назначение, косвенно об этом говорит и то, что такие тексты всегда обсуждаются в определённых кругах, и действующий президент Владимир Путин, безусловно, был в курсе содержания этой статьи до того, как она вышла, — сказал эксперт.

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Напомним, в последние полгода президент Украины Владимир Зеленский активно приглашал своего российского коллегу на встречу. Местами, в которых президенты могли бы встретиться, предлагались и русско-украинская граница, и Ватикан, и любое иное место, но поговорить, по словам Зеленского, всё равно необходимо. В ответ на этот призыв пресс-служба Кремля попросила Зеленского предоставить темы, которые он хочет обсудить, и прилететь на переговоры в Москву. Выработать темы, которые стоит обсудить, у Офиса п_резидента Украины не получилось.

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Авторы
Никита Юрченко
Никита Юрченко

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