Руководитель по спорту и развитию московского "Локомотива" Ральф Рангник заявил, что после отставки Марко Николича с поста главного тренера перед ним была поставлена задача за неделю найти нового наставника. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Николич покинул свой пост 5 октября после полутора лет работы в клубе. За это время он становился серебряным и бронзовым призёром РПЛ, а также брал с "Локомотивом" Кубок России. Сербского специалиста 10 октября сменил немец Маркус Гисдоль.

"Не я принял решение о том, что Марко Николич не будет тренером. Когда руководство приняло решение сменить тренера, нового нужно было найти в течение недели. Составили шорт-лист, Маркуса знаю с 2007 года. Встретился с ним, договорились с ним в течение двух дней", — заявил Рангник.

Ранее Гисдоль спасал от вылета из Бундеслиги "Хоффенхайм", "Гамбург" и "Кёльн". Самый высокий результат его команды в чемпионате Германии — восьмое место "Хоффенхайма" в 2015 году.

Под руководством немецкого специалиста "Локомотив" уже провёл один матч. В 11-м туре чемпионата России команда на выезде сыграла вничью с казанским "Рубином" (2:2), уйдя от поражения на третьей добавленной минуте.