"Договорились за два дня": В "Локомотиве" объяснили назначение Гисдоля на пост главного тренера
Под руководством нового наставника железнодорожники уже провели один матч, сыграв на выезде вничью с казанским "Рубином".
Фото © ФК "Локомотив"
Руководитель по спорту и развитию московского "Локомотива" Ральф Рангник заявил, что после отставки Марко Николича с поста главного тренера перед ним была поставлена задача за неделю найти нового наставника. Об этом он рассказал на пресс-конференции.
Николич покинул свой пост 5 октября после полутора лет работы в клубе. За это время он становился серебряным и бронзовым призёром РПЛ, а также брал с "Локомотивом" Кубок России. Сербского специалиста 10 октября сменил немец Маркус Гисдоль.
"Не я принял решение о том, что Марко Николич не будет тренером. Когда руководство приняло решение сменить тренера, нового нужно было найти в течение недели. Составили шорт-лист, Маркуса знаю с 2007 года. Встретился с ним, договорились с ним в течение двух дней", — заявил Рангник.
Ранее Гисдоль спасал от вылета из Бундеслиги "Хоффенхайм", "Гамбург" и "Кёльн". Самый высокий результат его команды в чемпионате Германии — восьмое место "Хоффенхайма" в 2015 году.
Под руководством немецкого специалиста "Локомотив" уже провёл один матч. В 11-м туре чемпионата России команда на выезде сыграла вничью с казанским "Рубином" (2:2), уйдя от поражения на третьей добавленной минуте.
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В таблице чемпионата России железнодорожники занимают пятое место, набрав в 11 встречах 18 очков. Их опережают петербургский "Зенит" (23 балла), "Сочи" (21), столичные "Динамо" и ЦСКА (по 20).
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