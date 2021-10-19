"Неприятное впечатление. Деньги у него — это всё, нет уважения к бойцам, нет уважения к человеку. Только деньги и всё. Человеческого там нет ничего, и меня это отталкивает. Деньги, конечно, были важны для заработка и для семьи. Но разменивать человеческие отношения на деньги — это нет", — отметил Емельяненко.