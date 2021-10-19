"Нет уважения к бойцам": Фёдор Емельяненко рассказал об отношении к президенту UFC
Напомним, уже 23 октября Последний Император проведёт свой очередной поединок, который состоится в Москве.
Фото © ТАСС / Юрий Смитюк, Diego Ribas/PX Imagens via ZUMA Wire
Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко в беседе с "Телеспортом" рассказал о своём отношении к президенту UFC Дане Уайту.
"Неприятное впечатление. Деньги у него — это всё, нет уважения к бойцам, нет уважения к человеку. Только деньги и всё. Человеческого там нет ничего, и меня это отталкивает. Деньги, конечно, были важны для заработка и для семьи. Но разменивать человеческие отношения на деньги — это нет", — отметил Емельяненко.
Напомним, свой следующий бой Фёдор Емельяненко проведёт 23 октября в Москве в рамках турнира Bellator 269. Его соперником станет представитель США Тимоти Джонсон.
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