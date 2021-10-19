"Как на подводной лодке": Жамнов рассказал о требованиях к хоккеистам сборной России

На групповом этапе Олимпиады российская команда встретится с Чехией, Швейцарией и Данией.

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, что в национальной команде каждый спортсмен должен быть готов в нужный момент взять на себя ответственность вне зависимости от игрового времени на площадке. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Контракт Жамнова с ФХР рассчитан до конца Олимпиады в Пекине. На Играх в его штаб войдут Сергей Фёдоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар и Евгений Набоков. Менеджером по работе с игроками НХЛ назначен Илья Ковальчук.

"У нас команда, и от каждого будет зависеть результат. За пять минут ты можешь решить исход матча — спасти команду или забить важный гол. Это как на подводной лодке — с неё не спрыгнешь, она плывёт на боевое задание. Или мы побеждаем, или погибаем вместе", — заявил Жамнов.