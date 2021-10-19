Полуфиналист "Лидеров России" стал министром цифрового развития Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесской Республике министром цифрового развития стал полуфиналист третьего сезона конкурса "Лидеры России" Валерий Медовый. До этого 39-летний управленец занимал должность заместителя министра физической культуры и спорта региона, курировал вопросы цифровой трансформации, повышения эффективности подведомственных организаций.

"Цифровизация — один из главных трендов развития общества. Карачаево-Черкесская Республика должна быть на передовой этих процессов. В первую очередь необходимо качественно и своевременно реализовывать все цифровые проекты в рамках национальной программы "Цифровая экономика", — рассказал министр о приоритетных задачах, которые стоят перед ним на новой должности.

Медовый представлял Карачаево-Черкесию в третьем сезоне конкурса "Лидеры России". Он указал, что продолжает общаться с участниками и после завершения соревнований. Так, например, вместе с конкурсантами прошлых лет из СКФО занимается вопросами улучшения спортивных мероприятий в Ставропольском крае, проводит мероприятия по шахматам и футболу, развивает волонтёрскую деятельность.

Медовый подчеркнул, что благодаря конкурсу совершенно по-новому посмотрел на госслужбу и людей, которые "душой болеют за будущее страны".

Ранее Лайф рассказывал, что 12 октября прошло первое заседание нового созыва Госдумы. Депутаты избрали спикера нижней палаты парламента, девять вице-спикеров, а также представителей 32 комитетов. Отметим, что руководящие должности заняли 16 победителей и участников конкурсов "Лидеры России", "Лидеры России. Политика", 13 слушателей программ кадрового управленческого резерва — Школы губернаторов, а также 18 участников акции "МыВместе" и активисты Общероссийского народного фронта.