Полуфиналист "Лидеров России" стал министром цифрового развития Карачаево-Черкесии
Валерий Медовый представлял республику в третьем сезоне соревнования для управленцев. Он продолжает взаимодействовать с участниками и после окончания состязаний.
Валерий Медовый. Фото © Предоставлено Лайфу
В Карачаево-Черкесской Республике министром цифрового развития стал полуфиналист третьего сезона конкурса "Лидеры России" Валерий Медовый. До этого 39-летний управленец занимал должность заместителя министра физической культуры и спорта региона, курировал вопросы цифровой трансформации, повышения эффективности подведомственных организаций.
"Цифровизация — один из главных трендов развития общества. Карачаево-Черкесская Республика должна быть на передовой этих процессов. В первую очередь необходимо качественно и своевременно реализовывать все цифровые проекты в рамках национальной программы "Цифровая экономика", — рассказал министр о приоритетных задачах, которые стоят перед ним на новой должности.
Медовый представлял Карачаево-Черкесию в третьем сезоне конкурса "Лидеры России". Он указал, что продолжает общаться с участниками и после завершения соревнований. Так, например, вместе с конкурсантами прошлых лет из СКФО занимается вопросами улучшения спортивных мероприятий в Ставропольском крае, проводит мероприятия по шахматам и футболу, развивает волонтёрскую деятельность.
Медовый подчеркнул, что благодаря конкурсу совершенно по-новому посмотрел на госслужбу и людей, которые "душой болеют за будущее страны".
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Ранее Лайф рассказывал, что 12 октября прошло первое заседание нового созыва Госдумы. Депутаты избрали спикера нижней палаты парламента, девять вице-спикеров, а также представителей 32 комитетов. Отметим, что руководящие должности заняли 16 победителей и участников конкурсов "Лидеры России", "Лидеры России. Политика", 13 слушателей программ кадрового управленческого резерва — Школы губернаторов, а также 18 участников акции "МыВместе" и активисты Общероссийского народного фронта.
Конкурс "Лидеры России" — флагманский проект платформы "Россия – страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи в октябре 2017-го по инициативе президента РФ.
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