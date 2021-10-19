Врач заявил о маскирующемся под ОРВИ ковиде и раскрыл, как теперь действовать
При первых симптомах простуды лучше сразу же сдавать ПЦР-тест, отметил специалист. Это поможет вовремя начать лечение и обезопасить себя и родных.
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На сегодняшний день коронавирус стало очень тяжело отличить от сезонных заболеваний с обычными для них симптомами, то есть насморком, температурой и болью в горле. Об этом сообщил врач общей практики Борис Шеляпин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
"Четвёртая волна, которая в сентябре началась, запутала и меня, и всех. Теперь вирус трудно отличить от обычной ОРВИ. Сейчас редко болеют так, как мы привыкли, — с температурой, отсутствием катаральных симптомов, ломотой в пояснице, исчезновением обоняния. Эта классическая картина встречается всё реже", — отметил Шеляпин.
После появления варианта коронавируса "дельта" врачами стали чаще фиксироваться тяжёлые формы заболевания, увеличилась смертность. Чаще заболевают и несовершеннолетние. Вместе с тем, отметил врач, стали меньше перерывы между волнами. Теперь же лучше сдавать тест на коронавирус при первых симптомах простуды.
"Если у вас температура, катаральные симптомы, лучше сдать ПЦР-тест. <...> Человек теперь представляет опасность — у него один день температура, он вроде отлежался один день и пошёл на работу. Через день опять температура", — подчеркнул Шеляпин.
Сегодня в России зарегистрировали новый максимум смертей от ковида. За весь период эпидемии скончалось 225 325 пациентов, было выявлено 8 060 752 случая коронавируса. Также стало известно о 5700 новых случаев ковида в Москве. Всего с начала пандемии в столице заболело 1 731 937 человек.
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