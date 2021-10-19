Врач заявил о маскирующемся под ОРВИ ковиде и раскрыл, как теперь действовать

На сегодняшний день коронавирус стало очень тяжело отличить от сезонных заболеваний с обычными для них симптомами, то есть насморком, температурой и болью в горле. Об этом сообщил врач общей практики Борис Шеляпин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Четвёртая волна, которая в сентябре началась, запутала и меня, и всех. Теперь вирус трудно отличить от обычной ОРВИ. Сейчас редко болеют так, как мы привыкли, — с температурой, отсутствием катаральных симптомов, ломотой в пояснице, исчезновением обоняния. Эта классическая картина встречается всё реже", — отметил Шеляпин.

После появления варианта коронавируса "дельта" врачами стали чаще фиксироваться тяжёлые формы заболевания, увеличилась смертность. Чаще заболевают и несовершеннолетние. Вместе с тем, отметил врач, стали меньше перерывы между волнами. Теперь же лучше сдавать тест на коронавирус при первых симптомах простуды.

"Если у вас температура, катаральные симптомы, лучше сдать ПЦР-тест. <...> Человек теперь представляет опасность — у него один день температура, он вроде отлежался один день и пошёл на работу. Через день опять температура", — подчеркнул Шеляпин.