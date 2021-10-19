Мишустин поручил подготовить новые меры поддержки бизнеса на фоне ситуации с ковидом
По словам премьера, эти решения помогут российским предприятиям продолжить устойчивую работу.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и министру экономического развития Максиму Решетникову оперативно подготовить предложения о новых мерах поддержки бизнеса в условиях ситуации с коронавирусом.
В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с ковидом глава правительства призвал "помочь предприятиям продолжить устойчивую работу".
Кроме того, завтра вице-премьер Татьяна Голикова доложит президенту РФ Владимиру Путину о новых решениях правительства по борьбе с распространением заболевания. Так, ранее она предложила объявить режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября и перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на удалёнку.
"Практика предыдущих ограничений показала эффективность этих мер. За всё время борьбы с коронавирусом приобретён немалый опыт и знания... Но нагрузка на систему здравоохранения продолжает увеличиваться, и в этой ситуации надо действовать на опережение, ведь речь идёт о здоровье людей", — заявил Мишустин.
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