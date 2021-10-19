Мишустин поручил подготовить новые меры поддержки бизнеса на фоне ситуации с ковидом

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову и министру экономического развития Максиму Решетникову оперативно подготовить предложения о новых мерах поддержки бизнеса в условиях ситуации с коронавирусом.

В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с ковидом глава правительства призвал "помочь предприятиям продолжить устойчивую работу".

Кроме того, завтра вице-премьер Татьяна Голикова доложит президенту РФ Владимиру Путину о новых решениях правительства по борьбе с распространением заболевания. Так, ранее она предложила объявить режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября и перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на удалёнку.