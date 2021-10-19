Голикова предложила перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на удалёнку

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила работодателям перевести невакцинированных сотрудников старше 60 лет на дистанционную работу на срок до четырёх недель.

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В Санкт-Петербурге уже приняли такие меры. Там с 1 ноября предписано перевести на дистанционный режим работников старше 60 лет, которые не пройдут вакцинацию или не предоставят медотвод от прививки.