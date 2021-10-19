Основную массу заболевших коронавирусом в России составляют непривитые граждане

Россияне, вовремя не сделавшие прививку от коронавируса, составляют основную массу заразившихся. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с этим заболеванием.

"Основная масса сегодня всех заболевших — это люди, не прошедшие своевременно вакцинацию", — указал он.

Ранее Лайф сообщал, что в России осталось только четыре региона, которые не стали вводить и не анонсировали обязательную вакцинацию от коронавируса. Это Ставропольский край, Ненецкий автономный округ, Ингушетия и Калмыкия. При этом на Ставрополье решили ввести систему QR-кодов, а в оставшихся трёх регионах — нет.