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Основную массу заболевших коронавирусом в России составляют непривитые граждане

Такую статистику огласили в Минздраве, в очередной раз призвав россиян сделать прививку от ковида, который за минувшие сутки унёс жизни более тысячи пациентов в нашей стране.

19 октября, 11:09

Фото © Pixabay

Россияне, вовремя не сделавшие прививку от коронавируса, составляют основную массу заразившихся. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с этим заболеванием.

"Основная масса сегодня всех заболевших — это люди, не прошедшие своевременно вакцинацию", — указал он.

В России зарегистрирован новый максимум смертей от ковида

В России зарегистрирован новый максимум смертей от ковида

Ранее Лайф сообщал, что в России осталось только четыре региона, которые не стали вводить и не анонсировали обязательную вакцинацию от коронавируса. Это Ставропольский край, Ненецкий автономный округ, Ингушетия и Калмыкия. При этом на Ставрополье решили ввести систему QR-кодов, а в оставшихся трёх регионах — нет.

Ранее Лайф рассказывал, что количество случаев коронавируса с начала пандемии в России превысило восемь миллионов. За сутки на момент 18 октября выявили 34 325 новых заболевших, а умерло 998 пациентов.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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