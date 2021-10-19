Основную массу заболевших коронавирусом в России составляют непривитые граждане
Такую статистику огласили в Минздраве, в очередной раз призвав россиян сделать прививку от ковида, который за минувшие сутки унёс жизни более тысячи пациентов в нашей стране.
Фото © Pixabay
Россияне, вовремя не сделавшие прививку от коронавируса, составляют основную массу заразившихся. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с этим заболеванием.
"Основная масса сегодня всех заболевших — это люди, не прошедшие своевременно вакцинацию", — указал он.
Ранее Лайф сообщал, что в России осталось только четыре региона, которые не стали вводить и не анонсировали обязательную вакцинацию от коронавируса. Это Ставропольский край, Ненецкий автономный округ, Ингушетия и Калмыкия. При этом на Ставрополье решили ввести систему QR-кодов, а в оставшихся трёх регионах — нет.
Ранее Лайф рассказывал, что количество случаев коронавируса с начала пандемии в России превысило восемь миллионов. За сутки на момент 18 октября выявили 34 325 новых заболевших, а умерло 998 пациентов.
Комментариев: 0