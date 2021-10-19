Пожарный погиб при тушении загоревшегося шламонакопителя на Возейском месторождении

Пожарный погиб во время тушения шламонакопителя в Коми. Видео © VK / Первоисточник | Новости Коми и Сыктывкара

Сотрудник частной пожарной компании погиб при тушении возгорания на территории шламонакопителя в посёлке Верхнеколвинск в Коми. Об этом Лайфу сообщили в МЧС РФ.

"Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 15 минут. В тушении пожара были задействованы силы частной пожарной охраны и договорные подразделения ФПС. Всего в работах по ликвидации принимало участие 19 человек и пять единиц техники. В 03:05 возгорание было ликвидировано. В результате пожара повреждены отходы нефтепродуктов на площади 2500 квадратных метров", — уточняется в релизе.

Во время процесса тушения была потеряна связь с одним из работников частной пожарной охраны. В результате поисковых работ удалось обнаружить его тело на месте пожара. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины возгорания.