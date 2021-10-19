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Определены три признака внешности, по которым можно выявить лжеца

Корреляция физических черт с обманом связана с самоуверенностью и склонностью таких людей к доминации.

19 октября, 11:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Группа международных учёных вместе с экспертами из Королевского колледжа Лондона в ходе исследования выяснила, какие признаки имеют мужчины, склонные ко лжи. Статья опубликована в журнале Frontiers in Psychology.

В эксперименте участвовало 168 студентов из Мадрида. Добровольцы поделились на пары и разговаривали о деньгах. В ходе исследования один из них мог обмануть партнёра в данных о количестве денег или же сказать правду, но при этом лишиться сбережений.

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В рамках исследования были выявлены три признака мужчины-лжеца. В большинстве случаев врали добровольцы с так называемой мужественной внешностью. Причём это связано с их самоуверенностью и склонностью к доминации. Отмечается, что на них оказывает большое воздействие пренатальный тестостерон.

Также признаком мужчины, склонного ко лжи, является широкое лицо. Вместе с этим учёные выявили, что у таких личностей часто безымянные пальцы короче указательных.

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Ранее Лайф сообщал, что в России появилась уникальная система распознавания лжи по звуку голоса. Разработку можно будет применять для проверки кандидатов на ответственные позиции, а также в области психологии, медицины, криминалистики и других сферах.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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