Определены три признака внешности, по которым можно выявить лжеца

Группа международных учёных вместе с экспертами из Королевского колледжа Лондона в ходе исследования выяснила, какие признаки имеют мужчины, склонные ко лжи. Статья опубликована в журнале Frontiers in Psychology.

В эксперименте участвовало 168 студентов из Мадрида. Добровольцы поделились на пары и разговаривали о деньгах. В ходе исследования один из них мог обмануть партнёра в данных о количестве денег или же сказать правду, но при этом лишиться сбережений.

В рамках исследования были выявлены три признака мужчины-лжеца. В большинстве случаев врали добровольцы с так называемой мужественной внешностью. Причём это связано с их самоуверенностью и склонностью к доминации. Отмечается, что на них оказывает большое воздействие пренатальный тестостерон.

Также признаком мужчины, склонного ко лжи, является широкое лицо. Вместе с этим учёные выявили, что у таких личностей часто безымянные пальцы короче указательных.