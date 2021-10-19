К ситуации с поиском родителей трёхмесячному малышу через соцсеть подключилась детский омбудсмен
Сама горе-мамаша утверждает, что у неё проблемы со здоровьем, поэтому и отдаёт "крайне мощного по энергетике" младенца.
Виктория, решившая избавиться от малыша. Фото © VK / Виктория Фефелова
По ситуации с 33-летней жительницей Санкт-Петербурга, которая через социальную сеть "ВКонтакте" пытается найти новых родителей для трёхмесячного сына, направлены запросы в органы опеки. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Республике Башкортостан Ольги Панчихиной. По некоторым данным, горе-мамаша приехала в Северную столицу из Башкирии.
"К нам поступило множество обращений, в том числе и из соцсетей, по этой ситуации. Сейчас они все проверяются. По данной ситуации направлены запросы в полицию и органы опеки", — приводит газета "Петербургский дневник" слова представителя аппарата детского омбудсмена.
Ранее Лайф сообщал, что петербурженка словила волну хейта постом о поиске новых родителей трёхмесячному сыну. Мать-одиночка подробно описала детали рождения малыша и заверила, что Саша — крайне "мощный ребёнок по энергетике". Горе-мамаша утверждает, что у неё самой якобы серьёзные проблемы со здоровьем.
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