НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

К ситуации с поиском родителей трёхмесячному малышу через соцсеть подключилась детский омбудсмен

Сама горе-мамаша утверждает, что у неё проблемы со здоровьем, поэтому и отдаёт "крайне мощного по энергетике" младенца.

19 октября, 10:54
<p>Виктория, решившая избавиться от малыша. Фото © VK / <a href="https://vk.com/vika_spb2015?z=photo315187506_457243983/album315187506_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Виктория Фефелова</a></p>

Виктория, решившая избавиться от малыша. Фото © VK / Виктория Фефелова

По ситуации с 33-летней жительницей Санкт-Петербурга, которая через социальную сеть "ВКонтакте" пытается найти новых родителей для трёхмесячного сына, направлены запросы в органы опеки. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Республике Башкортостан Ольги Панчихиной. По некоторым данным, горе-мамаша приехала в Северную столицу из Башкирии.

"К нам поступило множество обращений, в том числе и из соцсетей, по этой ситуации. Сейчас они все проверяются. По данной ситуации направлены запросы в полицию и органы опеки", — приводит газета "Петербургский дневник" слова представителя аппарата детского омбудсмена.

Брата убитой в Вологде девятилетней девочки забрали из семьи

Брата убитой в Вологде девятилетней девочки забрали из семьи

Ранее Лайф сообщал, что петербурженка словила волну хейта постом о поиске новых родителей трёхмесячному сыну. Мать-одиночка подробно описала детали рождения малыша и заверила, что Саша — крайне "мощный ребёнок по энергетике". Горе-мамаша утверждает, что у неё самой якобы серьёзные проблемы со здоровьем.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1