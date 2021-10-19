Убийца заманила девятилетнюю девочку из Вологды домой сладостями
В квартире вместе с ними был ещё один ребёнок, однако его подозреваемая отпустила.
Ульяна Ланская. Фото © LIFE
Ульяне Ланской, которая подозревается в убийстве девятилетней девочки в Вологде, удалось заманить детей к себе в квартиру сладостями. Вместе с погибшей была ещё одна малышка, однако её женщина отпустила. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.
Злоумышленница попала на камеру у одного из магазинов в сопровождении двух девочек. По дороге она купила им сладости и привела к себе домой. Позднее одну из несовершеннолетних Ланская отпустила, а в отношении второй совершила особо тяжкое преступление, после чего скрылась.
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Правоохранители также расследуют уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц органов системы профилактики, вовремя не выявивших опасное положение ребёнка в неблагополучной семье. Уголовное дело завели и на родительницу погибшей.
Как сообщал Лайф, девятилетняя девочка пропала 16 октября — вышла утром из дома и не вернулась, однако мать забила тревогу только на следующий день. Следователи проверяли все версии, опрашивали жителей города, родственников, знакомых и педагогов. Накануне, 18 октября, стало известно о гибели ребёнка. Тело обнаружили в квартире женщины, которая успела уехать в Карелию. Там её и задержали. Её бывшая коллега рассказала, что злоумышленница уже пыталась похитить детей.
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