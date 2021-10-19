Убийца заманила девятилетнюю девочку из Вологды домой сладостями

Ульяне Ланской, которая подозревается в убийстве девятилетней девочки в Вологде, удалось заманить детей к себе в квартиру сладостями. Вместе с погибшей была ещё одна малышка, однако её женщина отпустила. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

Злоумышленница попала на камеру у одного из магазинов в сопровождении двух девочек. По дороге она купила им сладости и привела к себе домой. Позднее одну из несовершеннолетних Ланская отпустила, а в отношении второй совершила особо тяжкое преступление, после чего скрылась.

Правоохранители также расследуют уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц органов системы профилактики, вовремя не выявивших опасное положение ребёнка в неблагополучной семье. Уголовное дело завели и на родительницу погибшей.