Зятя из мема "Будем пить пиво" разыскивают по подозрению в кражах и убийстве
Жена и тёща Алексея Щетинина не могут понять, как мужчина, якобы скрывающийся от следствия, мог активно вести соцсети и снимать вирусные видео для "Тиктока", не боясь быть узнанным.
Коллаж видео © TikTok / filon_y
Видео © Kub Mash
44-летнего жителя Темрюкского района Алексея Щетинина, которого в лицо знают миллионы пользователей "Тиктока" благодаря блогу его жены и тёщи, разыскивают по подозрению в кражах и убийстве. По версии следствия, в сентябре он проник в дом земляка и ограбил его, забрав 40 тысяч рублей и серебряные монеты общей стоимостью 100 тысяч рублей. Но это фабула лишь одного из преступлений, вменяемых тиктокеру. Из ориентировок мы узнаём, что Щетинин подозревается в целой серии краж в Темрюкском и Анапском районах, в нападении на полицейских, а также в убийстве в станице Ахтанизовской в декабре прошлого года. В ориентировке на него полиция указывает: "При себе имеет огнестрельное оружие".
Ориентировки на Алексея Щетинина
Источник © "Темрюк Инфо"
Жена предполагаемого преступника с огромным "послужным" списком уже вышла на связь с подписчиками. Анна Щетинина поблагодарила их за поддержку. Со слов девушки, она не знает, где сейчас находится её супруг, однако в его вину она верить отказывается.
"Он вёл свои соцсети, его видео смотрело по восемь миллионов человек. Ну разве человек, если бы совершал убийства, стал бы показывать себя на всеобщее обозрение? Не бояться камеры?" — недоумевает девушка.
Напомним, что в прошлом году популярного хабаровского блогера Кирилла Панова задержали по подозрению в убийстве человека. Он несколько раз выстрелил мужчине в голову из травматического пистолета.
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