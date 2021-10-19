Зятя из мема "Будем пить пиво" разыскивают по подозрению в кражах и убийстве

Видео © Kub Mash

44-летнего жителя Темрюкского района Алексея Щетинина, которого в лицо знают миллионы пользователей "Тиктока" благодаря блогу его жены и тёщи, разыскивают по подозрению в кражах и убийстве. По версии следствия, в сентябре он проник в дом земляка и ограбил его, забрав 40 тысяч рублей и серебряные монеты общей стоимостью 100 тысяч рублей. Но это фабула лишь одного из преступлений, вменяемых тиктокеру. Из ориентировок мы узнаём, что Щетинин подозревается в целой серии краж в Темрюкском и Анапском районах, в нападении на полицейских, а также в убийстве в станице Ахтанизовской в декабре прошлого года. В ориентировке на него полиция указывает: "При себе имеет огнестрельное оружие".

Ориентировки на Алексея Щетинина Источник © "Темрюк Инфо"

Жена предполагаемого преступника с огромным "послужным" списком уже вышла на связь с подписчиками. Анна Щетинина поблагодарила их за поддержку. Со слов девушки, она не знает, где сейчас находится её супруг, однако в его вину она верить отказывается.

"Он вёл свои соцсети, его видео смотрело по восемь миллионов человек. Ну разве человек, если бы совершал убийства, стал бы показывать себя на всеобщее обозрение? Не бояться камеры?" — недоумевает девушка.