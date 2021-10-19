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Суд изъял две квартиры и $43 тысячи у бывшего сотрудника ФСБ и его жены

Семья приобрела недвижимость, стоимость которой в два раза превысила доход супругов за восемь лет работы в службе.

19 октября, 11:08

Щербинский суд Москвы изъял в пользу государства две квартиры, гараж и 43 тысячи долларов, принадлежащие бывшему сотруднику управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ России Михаилу Кулюкину и его супруге, которая работала в том же управлении в службе кадров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение инстанции.

"Обратить в доход РФ два жилых помещения площадью 103,8 и 104,4 кв. м, гараж площадью 20,5 кв. м и денежные средства в размере 43 тысяч долларов. В оставшейся части исковые требования оставить без удовлетворения", — говорится в документе.

Изначально в суд обратилась Генпрокуратура, так как сотрудники надзорного ведомства при расследовании уголовного дела о хищении установили причастность Кулюкина к коррупции. По данным прокуратуры, на имя супругов открыто 203 банковских счёта в 34 российских и зарубежных банках, куплена недвижимость. При этом зарплата экс-сотрудника ФСБ и его жены была их единственным доходом.

Уточняется, что в течение одного года Кулюкины купили недвижимость, стоимость которой в два раза превышает совокупный доход супругов за восемь лет службы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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