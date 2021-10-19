Премьер Польши: Европа находится на пороге энергетического кризиса
По его мнению, десятки миллионов семей могут оказаться у черты бедности, а многие предприятия обанкротятся.
Фото © Twitter / Mateusz Morawiecki
Уже через несколько недель в Европе может начаться огромный энергетический кризис. Об этом предупредил премьер Польши Матеуш Моравецкий.
"Сегодня мы стоим у порога огромного газового и энергетического кризиса", — сказал глава кабмина в Европарламенте на проходящих дебатах по превосходству польской конституции над европейским правом.
По словам Моравецкого, быстро растущие цены, которые, в частности, якобы были спровоцированы преднамеренными действиями российских фирм, уже ставят европейские компании перед выбором — ограничивать производство или переводить расходы на потребителей.
Польский премьер считает, что в ходе кризиса многие предприятия могут обанкротиться, а "десятки миллионов семей могут оказаться у черты бедности". Также он призвал учитывать и эффект домино, когда один кризис может каскадом повлечь за собой новые потрясения.
Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе — и уже 9 сентября газ подорожал до 700 долларов. 14 сентября стоимость пробила отметку в 800 долларов, 15 сентября впервые в истории достигла 900 долларов. При этом уже 16 сентября цена упала ниже 750 долларов. Однако позже рост продолжился — и 1 октября стоимость газа приблизилась к 1200 долларам за тысячу кубометров, а 4 октября превысила этот уровень. Но после новостей о заполнении первой ветки "Северного потока – 2" голубое топливо начало резко дешеветь. 6 октября цена на газ в Европе впервые в истории превысила 1900 долларов, а после обвалилась на 600 долларов. Накануне, 18 октября, стоимость газа в Европе снизилась до 980 долларов за тысячу кубометров. Позднее цена на голубое топливо поднялась и скорректировалась чуть выше 1000 долларов, что на 10,5% ниже расчётной стоимости предыдущего дня.
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