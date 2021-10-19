Премьер Польши: Европа находится на пороге энергетического кризиса

Уже через несколько недель в Европе может начаться огромный энергетический кризис. Об этом предупредил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

"Сегодня мы стоим у порога огромного газового и энергетического кризиса", — сказал глава кабмина в Европарламенте на проходящих дебатах по превосходству польской конституции над европейским правом.

По словам Моравецкого, быстро растущие цены, которые, в частности, якобы были спровоцированы преднамеренными действиями российских фирм, уже ставят европейские компании перед выбором — ограничивать производство или переводить расходы на потребителей.