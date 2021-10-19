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Мурашко перечислил семь регионов с напряжённой ситуацией по ковиду

При этом в целом по стране рост заболеваемости инфекцией за последнюю наделю составил 12%, отметил глава Минздрава.

19 октября, 11:32
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Особую озабоченность вызывает ситуация с коронавирусом в семи регионах России. Их перечислил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с инфекцией.

"Эпидпроцесс протекает в регионах несимметрично. Мы видим напряжённую ситуацию в Удмуртской Республике, Пермском крае, Оренбургской области, Республике Башкортостан, Ивановской области, Тюменской области и Республике Татарстан", — сказал министр.

Основную массу заболевших коронавирусом в России составляют непривитые граждане

Основную массу заболевших коронавирусом в России составляют непривитые граждане

По его словам, ситуация в перечисленных субъектах требует индивидуального подхода, "в том числе с ограничительными мерами". Министерство, как указал Мурашко, уже отправило дополнительные медицинские бригады в эти регионы. При этом в целом по стране рост заболеваемости ковидом за последнюю наделю составил 12%, добавил он.

Ранее Лайф сообщал, что в России осталось только четыре региона без обязательной вакцинации от ковида. При этом в одном из этих субъектов решили ввести систему QR-кодов, а в оставшихся трёх — нет.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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