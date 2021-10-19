Мурашко перечислил семь регионов с напряжённой ситуацией по ковиду

Особую озабоченность вызывает ситуация с коронавирусом в семи регионах России. Их перечислил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с инфекцией.

"Эпидпроцесс протекает в регионах несимметрично. Мы видим напряжённую ситуацию в Удмуртской Республике, Пермском крае, Оренбургской области, Республике Башкортостан, Ивановской области, Тюменской области и Республике Татарстан", — сказал министр.