Мурашко перечислил семь регионов с напряжённой ситуацией по ковиду
При этом в целом по стране рост заболеваемости инфекцией за последнюю наделю составил 12%, отметил глава Минздрава.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Особую озабоченность вызывает ситуация с коронавирусом в семи регионах России. Их перечислил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с инфекцией.
"Эпидпроцесс протекает в регионах несимметрично. Мы видим напряжённую ситуацию в Удмуртской Республике, Пермском крае, Оренбургской области, Республике Башкортостан, Ивановской области, Тюменской области и Республике Татарстан", — сказал министр.
По его словам, ситуация в перечисленных субъектах требует индивидуального подхода, "в том числе с ограничительными мерами". Министерство, как указал Мурашко, уже отправило дополнительные медицинские бригады в эти регионы. При этом в целом по стране рост заболеваемости ковидом за последнюю наделю составил 12%, добавил он.
Ранее Лайф сообщал, что в России осталось только четыре региона без обязательной вакцинации от ковида. При этом в одном из этих субъектов решили ввести систему QR-кодов, а в оставшихся трёх — нет.
Комментариев: 0