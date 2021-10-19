Уровень коллективного иммунитета к ковиду в РФ не позволяет влиять на смертность
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что сегодня Россия лишь немного превысила показатель в 45%.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, который существует на данный момент в России, не позволяет существенно влиять на смертность от болезни. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с CoViD-19.
"Сегодня, к сожалению, мы чуть превысили показатель в 45%. Такой уровень не позволяет существенно влиять на показатели смертности", — сказала вице-премьер.
Ранее Голикова предложила объявить режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал эту инициативу. Однако окончательное решение за президентом.
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