Уровень коллективного иммунитета к ковиду в РФ не позволяет влиять на смертность

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу, который существует на данный момент в России, не позволяет существенно влиять на смертность от болезни. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с CoViD-19.