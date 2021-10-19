Попова назвала шесть регионов со стабильной ситуацией по ковиду

"В явном росте заболеваемости — от 2,5% в Республике Коми до 45,9% в Смоленской области — сегодня 72 субъекта, и в шести субъектах ситуация пока стабильна, без значимой динамики", — сказала она на заседании президиума Координационного совета по борьбе с инфекцией.

В целом же по России статистика также тревожная: сегодня, 19 октября, зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 1015 пациентов. Также за прошедшие 24 часа было выявлено 33 740 новых случаев заражения коронавирусом, и это больше, чем количество выздоровевших (23 426). По данным главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, за последнюю неделю рост заболеваемости ковидом в России составил 12%.