НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Попова назвала шесть регионов со стабильной ситуацией по ковиду

При этом в целом по стране за последнюю неделю рост заболеваемости составил 12%.

19 октября, 11:21
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Ситуация с коронавирусом стабилизировалась в шести регионах РФ, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В явном росте заболеваемости — от 2,5% в Республике Коми до 45,9% в Смоленской области — сегодня 72 субъекта, и в шести субъектах ситуация пока стабильна, без значимой динамики", — сказала она на заседании президиума Координационного совета по борьбе с инфекцией.

Основную массу заболевших коронавирусом в России составляют непривитые граждане

Основную массу заболевших коронавирусом в России составляют непривитые граждане

В целом же по России статистика также тревожная: сегодня, 19 октября, зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 1015 пациентов. Также за прошедшие 24 часа было выявлено 33 740 новых случаев заражения коронавирусом, и это больше, чем количество выздоровевших (23 426). По данным главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, за последнюю неделю рост заболеваемости ковидом в России составил 12%.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1