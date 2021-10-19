В России от коронавируса ревакцинировалось свыше 2,5 млн человек

"И такое количество пациентов возрастает, сегодня их уже более 2,5 миллиона человек. Тех, которые позаботились о своём здоровье", — сказал он в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с инфекцией.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о доле ответственности государства в ситуации с вакцинацией от коронавируса. В то же время, по его словам, власти блестяще справились с задачей по организации массовой вакцинации, а вот отношение к прививкам со стороны самих граждан должно быть более серьёзным.