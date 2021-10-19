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В России от коронавируса ревакцинировалось свыше 2,5 млн человек

По словам министра здравоохранения, в стране наметилась тенденция к повторному прохождению курса прививок спустя полгода после первой вакцинации.

19 октября, 11:20
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Повторную вакцинацию от коронавируса завершило 2,5 миллиона россиян. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"И такое количество пациентов возрастает, сегодня их уже более 2,5 миллиона человек. Тех, которые позаботились о своём здоровье", — сказал он в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с инфекцией.

Мурашко указал на необходимость новых мер по борьбе с ковидом

Мурашко указал на необходимость новых мер по борьбе с ковидом

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о доле ответственности государства в ситуации с вакцинацией от коронавируса. В то же время, по его словам, власти блестяще справились с задачей по организации массовой вакцинации, а вот отношение к прививкам со стороны самих граждан должно быть более серьёзным.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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