В России от коронавируса ревакцинировалось свыше 2,5 млн человек
По словам министра здравоохранения, в стране наметилась тенденция к повторному прохождению курса прививок спустя полгода после первой вакцинации.
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Повторную вакцинацию от коронавируса завершило 2,5 миллиона россиян. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"И такое количество пациентов возрастает, сегодня их уже более 2,5 миллиона человек. Тех, которые позаботились о своём здоровье", — сказал он в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с инфекцией.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о доле ответственности государства в ситуации с вакцинацией от коронавируса. В то же время, по его словам, власти блестяще справились с задачей по организации массовой вакцинации, а вот отношение к прививкам со стороны самих граждан должно быть более серьёзным.
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