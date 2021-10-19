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Голикова призвала работодателей предоставлять сотрудникам выходные для вакцинации

В правительстве обсудили новые меры по борьбе с коронавирусом, который за минувшие сутки унёс жизни более тысячи россиян.

19 октября, 11:14

Фото © Kremlin.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова просит работодателей предоставить сотрудникам два дополнительных выходных для вакцинации от коронавируса. Речь об этом зашла на заседании президиума координационного совета по борьбе с этим заболеванием.

Основную массу заболевших коронавирусом в России составляют непривитые граждане

Основную массу заболевших коронавирусом в России составляют непривитые граждане

В ходе того же совещания Голикова предложила объявить нерабочие дни с 30 октября с 7 ноября в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Кроме того, она призвала работодателей перевести невакцинированных сотрудников старше 60 лет на дистанционную работу на срок до четырёх недель.

Ранее Лайф рассказывал, что количество случаев коронавируса с начала пандемии в России превысило восемь миллионов. За сутки на момент 18 октября выявили 34 325 новых заболевших, а умерло 998 пациентов.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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