Голикова призвала работодателей предоставлять сотрудникам выходные для вакцинации
В правительстве обсудили новые меры по борьбе с коронавирусом, который за минувшие сутки унёс жизни более тысячи россиян.
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Вице-премьер Татьяна Голикова просит работодателей предоставить сотрудникам два дополнительных выходных для вакцинации от коронавируса. Речь об этом зашла на заседании президиума координационного совета по борьбе с этим заболеванием.
В ходе того же совещания Голикова предложила объявить нерабочие дни с 30 октября с 7 ноября в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Кроме того, она призвала работодателей перевести невакцинированных сотрудников старше 60 лет на дистанционную работу на срок до четырёх недель.
Ранее Лайф рассказывал, что количество случаев коронавируса с начала пандемии в России превысило восемь миллионов. За сутки на момент 18 октября выявили 34 325 новых заболевших, а умерло 998 пациентов.
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