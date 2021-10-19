Заболеваемость ковидом в России за последнюю неделю выросла на 12%

За последнюю неделю рост заболеваемости ковидом в России составил 12%. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"С начала месяца рост числа активных случаев составил почти 23%, а за прошедшую неделю прирост составил 12%", — сказал глава ведомства на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

В ответ на это медицинские власти увеличили коечный фонд в стране до 274 тысяч мест, заметил Мурашко. По его словам, система здравоохранения перестраивается и по многим регионам РФ количество перепрофилированного коечного фонда от общего количества составляет уже более 30%.