Заболеваемость ковидом в России за последнюю неделю выросла на 12%
В связи с этим в стране увеличивается коечный фонд, а система здравоохранения перестраивается, указал Михаил Мурашко.
Фото © Pexels
За последнюю неделю рост заболеваемости ковидом в России составил 12%. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"С начала месяца рост числа активных случаев составил почти 23%, а за прошедшую неделю прирост составил 12%", — сказал глава ведомства на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.
В ответ на это медицинские власти увеличили коечный фонд в стране до 274 тысяч мест, заметил Мурашко. По его словам, система здравоохранения перестраивается и по многим регионам РФ количество перепрофилированного коечного фонда от общего количества составляет уже более 30%.
Ранее Лайф сообщал, что в России осталось только четыре региона без обязательной вакцинации от ковида. При этом в одном из этих субъектов решили ввести систему QR-кодов, а в оставшихся трёх — нет.
Комментариев: 0