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Заболеваемость ковидом в России за последнюю неделю выросла на 12%

В связи с этим в стране увеличивается коечный фонд, а система здравоохранения перестраивается, указал Михаил Мурашко.

19 октября, 11:13
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

За последнюю неделю рост заболеваемости ковидом в России составил 12%. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"С начала месяца рост числа активных случаев составил почти 23%, а за прошедшую неделю прирост составил 12%", — сказал глава ведомства на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

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В ответ на это медицинские власти увеличили коечный фонд в стране до 274 тысяч мест, заметил Мурашко. По его словам, система здравоохранения перестраивается и по многим регионам РФ количество перепрофилированного коечного фонда от общего количества составляет уже более 30%.

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Ранее Лайф сообщал, что в России осталось только четыре региона без обязательной вакцинации от ковида. При этом в одном из этих субъектов решили ввести систему QR-кодов, а в оставшихся трёх — нет.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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