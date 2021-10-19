Мишустин поддержал предложение Голиковой о нерабочих днях из-за ситуации с коронавирусом

Глава правительства Михаил Мишустин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести нерабочие дни по всей России с 30 октября по 7 ноября включительно. Об этом он заявил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Мишустин также попросил вице-премьера Андрея Белоусова и министра экономического развития Максима Решетникова подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне решений о нерабочих днях.

"Действительно, решения эти — непростые, сложные. Я бы ещё сказал, вынужденные. Но необходимые", — констатировал глава кабмина.