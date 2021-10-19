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Мишустин поддержал предложение Голиковой о нерабочих днях из-за ситуации с коронавирусом

Премьер попросил своего зама Андрея Белоусова и министра экономического развития Максима Решетникова подготовить предложения о поддержке бизнеса из-за вынужденного "простоя" с 30 октября по 7 ноября.

19 октября, 11:18

Фото © Kremlin.ru

Глава правительства Михаил Мишустин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести нерабочие дни по всей России с 30 октября по 7 ноября включительно. Об этом он заявил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Мишустин также попросил вице-премьера Андрея Белоусова и министра экономического развития Максима Решетникова подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне решений о нерабочих днях.

"Действительно, решения эти — непростые, сложные. Я бы ещё сказал, вынужденные. Но необходимые", — констатировал глава кабмина.

Основную массу заболевших коронавирусом в России составляют непривитые граждане

Основную массу заболевших коронавирусом в России составляют непривитые граждане

Ранее в ходе того же совещания Голикова призвала работодателей перевести невакцинированных сотрудников старше 60 лет на дистанционную работу на срок до четырёх недель, а также попросила предоставлять россиянам дополнительные выходные дни для вакцинации.

Напомним, что в России остались только четыре региона, которые не стали вводить и не анонсировали обязательную вакцинацию от коронавируса. Это Ставропольский край, Ненецкий автономный округ, Ингушетия и Калмыкия. При этом на Ставрополье решили ввести систему QR-кодов, а в оставшихся трёх регионах — нет.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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