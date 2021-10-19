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Мурашко сообщил о росте числа тяжёлых больных среди госпитализированных с ковидом

Увеличивается и число пациентов, которым требуется искусственная вентиляция лёгких, добавил министр.

19 октября, 11:29
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

В структуре госпитализированных людей с коронавирусом растёт число тяжёлых пациентов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

"В структуре госпитализированных в абсолютных числах выросло число пациентов в тяжёлом состоянии", — сказал министр.

Основную массу заболевших коронавирусом в России составляют непривитые граждане

Основную массу заболевших коронавирусом в России составляют непривитые граждане

По словам главы Минздрава, среди них люди, не прошедшие вакцинацию, и каждый врач-реаниматолог сталкивается с мнением поступивших больных о том, что они сожалеют о решении не привиться раньше. Также заметен рост и числа пациентов, которым необходима искусственная вентиляция лёгких, на сегодняшний день их насчитывается 6700 человек, добавил Мурашко.

Ранее Михаил Мурашко указал на необходимость новых мер по борьбе с ковидом. При этом он подчеркнул, что уже принятые в ряде регионов ограничения позволили немного замедлить распространение болезни.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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