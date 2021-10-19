Мурашко сообщил о росте числа тяжёлых больных среди госпитализированных с ковидом

По словам главы Минздрава, среди них люди, не прошедшие вакцинацию, и каждый врач-реаниматолог сталкивается с мнением поступивших больных о том, что они сожалеют о решении не привиться раньше. Также заметен рост и числа пациентов, которым необходима искусственная вентиляция лёгких, на сегодняшний день их насчитывается 6700 человек, добавил Мурашко.