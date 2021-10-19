Попова заявила о неправильном использовании QR-кодов в некоторых регионах

В некоторых российских регионах система QR-кодов применяется некорректно. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Главный государственный санитарный врач отметила, что в 28 субъектах РФ система введена для посещения культурно-развлекательных мероприятий, в 25 — на объектах общепита, в 28 — при проведении спортивных мероприятий, в 19 — для гостиниц, а в 7 — в торговых центрах.

"Но я хочу обратить внимание на крайне некорректное порой введение таких мер, когда, например, для посещения торгового центра QR-код вводится для предоставления его на кассе. То есть войти в торговый центр, общаться, находиться там можно совершенно беспрепятственно, но вместе с тем субъект отчитывается, что он такое решение принял. И я хочу предостеречь руководителей субъектов от такого рода решений: они малоэффективны", — подчеркнула Попова.