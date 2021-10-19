НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава Пентагона обвинил Россию в развязывании войны в Донбассе

Также Ллойд Остин назвал Москву "камнем преткновения на пути к мирному урегулированию" конфликта и пообещал поддерживать Киев.

19 октября, 11:43
<p>Ллойд Остин. Фото © ТАСС / EPA / GLEB GARANICH / POOL</p>

Ллойд Остин. Фото © ТАСС / EPA / GLEB GARANICH / POOL

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал Россию виновной в войне в Донбассе. Своё заявление он сделал на брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном.

"Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", — сказал Остин.

Глава Пентагона прибыл в Грузию и заявил о готовности усилить её оборону

Глава Пентагона прибыл в Грузию и заявил о готовности усилить её оборону

Также министр обороны США пообещал делать всё возможное для поддержки Незалежной и защиты её территориальной целостности.

Как рассказывал Лайф, ранее была анонсирована поездка главы Пентагона также на Украину. Для главы американского оборонного ведомства это полноценное европейское турне с последующим посещением и Брюсселя. Позже стало известно, что Ллойд Остин планирует подтвердить, что для Киева и Тбилиси двери НАТО открыты.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1