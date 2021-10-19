Глава Пентагона обвинил Россию в развязывании войны в Донбассе

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал Россию виновной в войне в Донбассе. Своё заявление он сделал на брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном.

"Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", — сказал Остин.