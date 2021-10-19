Глава Пентагона обвинил Россию в развязывании войны в Донбассе
Также Ллойд Остин назвал Москву "камнем преткновения на пути к мирному урегулированию" конфликта и пообещал поддерживать Киев.
Ллойд Остин. Фото © ТАСС / EPA / GLEB GARANICH / POOL
Глава Пентагона Ллойд Остин назвал Россию виновной в войне в Донбассе. Своё заявление он сделал на брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном.
"Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", — сказал Остин.
Также министр обороны США пообещал делать всё возможное для поддержки Незалежной и защиты её территориальной целостности.
Как рассказывал Лайф, ранее была анонсирована поездка главы Пентагона также на Украину. Для главы американского оборонного ведомства это полноценное европейское турне с последующим посещением и Брюсселя. Позже стало известно, что Ллойд Остин планирует подтвердить, что для Киева и Тбилиси двери НАТО открыты.
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