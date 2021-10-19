В Москве за сутки выявили 5700 новых случаев ковида
Всего с начала пандемии в столице заболело 1 731 937 человек.
Фото © ТАСС / Демьянчук Александр
За сутки в Москве выявили 5700 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице заболело 1 731 937 человек. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением ковида.
Также за сутки в Москве умерло 73 пациента (за весь период — 30 305).
В целом же по России статистика также тревожная: сегодня, 19 октября, зафиксирован новый антирекорд по летальным исходам от коронавируса — за сутки скончалось 1015 пациентов. Также за прошедшие 24 часа было выявлено 33 740 новых случаев заражения коронавирусом, и это больше, чем количество выздоровевших (23 426).
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