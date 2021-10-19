В Москве за сутки выявили 5700 новых случаев ковида

За сутки в Москве выявили 5700 подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице заболело 1 731 937 человек. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением ковида.

Также за сутки в Москве умерло 73 пациента (за весь период — 30 305).