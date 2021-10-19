Суд впервые с 2015 года признал незаконным решение ЦБ об отзыве лицензии у банка

Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение Центробанка об отзыве лицензии у краснодарского "Банка Южной многоотраслевой корпорации" ("ЮМК-банк"). Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Такое решение принято после проверки на соответствие действующему законодательству приказа ЦБ от 19 марта 2021 года. Приговор суда может быть обжалован в месячный срок с даты его вынесения в Девятом арбитражном апелляционном суде.

Лицензии "ЮМК-банк" был лишён за неоднократные нарушения антиотмывочного законодательства и финансирование терроризма. При этом банк обслуживал интересы собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля.

Последний раз, когда суд оспаривал решение Банка России, случился в 2015 году.