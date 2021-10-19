"Наступил непростой день для меня, когда я принял решение приостановить на данном этапе профессиональную футбольную карьеру. Принял я его потому, что мы сейчас ждём появления моего четвёртого ребёнка. Если правильно расставлять приоритеты, то на данном этапе я выбрал семью. Что будет дальше? Пока не знаю, надо подумать чуть-чуть, взять паузу. Хочу сказать спасибо президенту "Велеса", тренерскому штабу и всем, кто помогает команде. Я всему большому коллективу команды желаю большой удачи и добиться поставленной цели", — заявил Тарасов.