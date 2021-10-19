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"Надо подумать чуть-чуть": Футболист Тарасов решил приостановить карьеру из-за пополнения в семье

С июля этого года он выступал за московский клуб "Велес", который играет в первенстве ФНЛ.

19 октября, 11:54
<p>Фото © ФК "Велес"</p>

Фото © ФК "Велес"

Бывший муж певицы Ольги Бузовой, футболист "Велеса" Дмитрий Тарасов принял решение приостановить свою карьеру, сообщает пресс-служба столичного клуба.

"Дмитрий ожидает пополнение в семье, поэтому принял решение временно приостановить профессиональную карьеру и провести больше времени с семьёй", — говорится в опубликованном сообщении.

Сам же Тарасов записал обращение к болельщикам клуба, в котором подробнее рассказал о причинах такого решения.

"Наступил непростой день для меня, когда я принял решение приостановить на данном этапе профессиональную футбольную карьеру. Принял я его потому, что мы сейчас ждём появления моего четвёртого ребёнка. Если правильно расставлять приоритеты, то на данном этапе я выбрал семью. Что будет дальше? Пока не знаю, надо подумать чуть-чуть, взять паузу. Хочу сказать спасибо президенту "Велеса", тренерскому штабу и всем, кто помогает команде. Я всему большому коллективу команды желаю большой удачи и добиться поставленной цели", — заявил Тарасов.

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Добавим, что Дмитрий Тарасов стал футболистом "Велеса" в июле 2021 года. За свой новый клуб он успел провести 7 матчей и забить один гол. Он также был признан "гением августа" в ФНЛ из-за своего нашумевшего интервью после матча против "Акрона".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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