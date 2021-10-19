"Надо подумать чуть-чуть": Футболист Тарасов решил приостановить карьеру из-за пополнения в семье
С июля этого года он выступал за московский клуб "Велес", который играет в первенстве ФНЛ.
Фото © ФК "Велес"
Бывший муж певицы Ольги Бузовой, футболист "Велеса" Дмитрий Тарасов принял решение приостановить свою карьеру, сообщает пресс-служба столичного клуба.
"Дмитрий ожидает пополнение в семье, поэтому принял решение временно приостановить профессиональную карьеру и провести больше времени с семьёй", — говорится в опубликованном сообщении.
Сам же Тарасов записал обращение к болельщикам клуба, в котором подробнее рассказал о причинах такого решения.
"Наступил непростой день для меня, когда я принял решение приостановить на данном этапе профессиональную футбольную карьеру. Принял я его потому, что мы сейчас ждём появления моего четвёртого ребёнка. Если правильно расставлять приоритеты, то на данном этапе я выбрал семью. Что будет дальше? Пока не знаю, надо подумать чуть-чуть, взять паузу. Хочу сказать спасибо президенту "Велеса", тренерскому штабу и всем, кто помогает команде. Я всему большому коллективу команды желаю большой удачи и добиться поставленной цели", — заявил Тарасов.
Добавим, что Дмитрий Тарасов стал футболистом "Велеса" в июле 2021 года. За свой новый клуб он успел провести 7 матчей и забить один гол. Он также был признан "гением августа" в ФНЛ из-за своего нашумевшего интервью после матча против "Акрона".
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